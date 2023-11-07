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7 ноября, 12:19

Круг раздора: В украинском кафе ВСУ и СБУ устроили драку из-за "Владимирского централа"

На Украине сотрудники СБУ подрались с военными из-за песен Михаила Круга

Сотрудники СБУ подрались с бойцами ВСУ в кафе в украинской Виннице из-за русского шансона. Обе компании отмечали дни рождения, однако празднование закончилось мордобоем под застольные песни Михаила Круга. Кадры публикуют местные СМИ.

На Украине СБУ подралась с ВСУ в кафе из-за русского шансона. Видео © t.me / Новини Вінниця 20 хвилин

В течение вечера в обоих залах гремела музыка, поэтому с самого начала оппоненты не смогли оценить музыкальные вкусы друг друга. Однако уже под конец застолья в одном помещении стало настолько тихо, что было слышно всё происходящее у сотрудников СБУ, и оно компании из ВСУ совсем не понравилось. Опьянённые вечером и праздничной атмосферой люди поспешили сделать силовикам замечание, однако те его проигнорировали, как и сотрудники заведения.

По словам автора видео, позже из компании эсбэушников вышли несколько мужчин, и словесная перепалка очень быстро переросла в настоящую драку. В итоге троих военных забрала скорая. Также, по некоторым данным, у одного из участников потасовки при себе был пистолет Glock-17.

На Украине мужчине вручили повестку за прослушивание русского рэпа на улице

На Украине мужчине вручили повестку за прослушивание русского рэпа на улице

Ранее Лайф уже рассказывал, что на Украине предложили ввести штрафы за прослушивание музыки на русском языке. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной раде. На первый раз гражданину придётся заплатить "от 300 до 500 необлагаемых налогом минимальных доходов", а при повторном нарушении — штраф в размере 1000 или 1500 необлагаемых налогом минимальных доходов.

Обложка ©

t.me / Новини Вінниця 20 хвилин

Николь Вербер
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