Круг раздора: В украинском кафе ВСУ и СБУ устроили драку из-за "Владимирского централа"

Сотрудники СБУ подрались с бойцами ВСУ в кафе в украинской Виннице из-за русского шансона. Обе компании отмечали дни рождения, однако празднование закончилось мордобоем под застольные песни Михаила Круга. Кадры публикуют местные СМИ.

На Украине СБУ подралась с ВСУ в кафе из-за русского шансона. Видео © t.me / Новини Вінниця 20 хвилин

В течение вечера в обоих залах гремела музыка, поэтому с самого начала оппоненты не смогли оценить музыкальные вкусы друг друга. Однако уже под конец застолья в одном помещении стало настолько тихо, что было слышно всё происходящее у сотрудников СБУ, и оно компании из ВСУ совсем не понравилось. Опьянённые вечером и праздничной атмосферой люди поспешили сделать силовикам замечание, однако те его проигнорировали, как и сотрудники заведения.

По словам автора видео, позже из компании эсбэушников вышли несколько мужчин, и словесная перепалка очень быстро переросла в настоящую драку. В итоге троих военных забрала скорая. Также, по некоторым данным, у одного из участников потасовки при себе был пистолет Glock-17.