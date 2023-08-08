Одессит стал бомжом в Германии из-за отказа произнести "Слава Украине". С улицы его спасли русские

Одессита выгнали из лагеря беженцев в Германии за отказ поддержать приветствие украинских националистов: "Слава Украине — героям слава". Донос на мужчину написали его земляки, а вот с улицы спасла русская община.

Как рассказал сам Иван телеграм-каналу Mash, он попал в зону для эмигрантов в Потсдаме. И спустя всего три дня случился конфликт с другими украинцами. Один из беженцев крикнул Ивану: "Слава Украине". Но тот не стал поддерживать это приветствие и пошутил, что "мелочи нет". В итоге группа обидчивых соотечественников написала коллективную жалобу, заявив, что мужчина якобы устраивал провокации.

Одессита выгнали из лагеря беженцев в ФРГ за отказ произнести "Слава Украине". Видео © Mash

Одессита попросили собрать вещи и покинуть лагерь. Иван утверждает, что ему повезло не оказаться на улице лишь благодаря помощи русской общины в Германии.

"Я лишился жилья. И лишь благодаря отзывчивым русским я сейчас не бомжую и хорошо себя чувствую. А так я числюсь по документам как бомж, у меня нет места жительства", — рассказывает беженец.