Одессит стал бомжом в Германии из-за отказа произнести "Слава Украине". С улицы его спасли русские
Одессита выгнали из лагеря беженцев в ФРГ за отказ произнести "Слава Украине"
Одессита выгнали из лагеря беженцев в Германии за отказ поддержать приветствие украинских националистов: "Слава Украине — героям слава". Донос на мужчину написали его земляки, а вот с улицы спасла русская община.
Как рассказал сам Иван телеграм-каналу Mash, он попал в зону для эмигрантов в Потсдаме. И спустя всего три дня случился конфликт с другими украинцами. Один из беженцев крикнул Ивану: "Слава Украине". Но тот не стал поддерживать это приветствие и пошутил, что "мелочи нет". В итоге группа обидчивых соотечественников написала коллективную жалобу, заявив, что мужчина якобы устраивал провокации.
Одессита выгнали из лагеря беженцев в ФРГ за отказ произнести "Слава Украине". Видео © Mash
Одессита попросили собрать вещи и покинуть лагерь. Иван утверждает, что ему повезло не оказаться на улице лишь благодаря помощи русской общины в Германии.
"Я лишился жилья. И лишь благодаря отзывчивым русским я сейчас не бомжую и хорошо себя чувствую. А так я числюсь по документам как бомж, у меня нет места жительства", — рассказывает беженец.
Кстати, ранее таблоид Bild рассказывал, что полиция Германии вынуждена ежедневно по несколько раз выезжать в общежития для украинских беженцев для урегулирования обстановки. Не все обращения связаны с криминалом: спектр нарушений, по которым жители жалуются на украинцев, разнообразен. Но всё же чаще всего в полицию обращаются по поводу краж, нарушения спокойствия, угроз и драк.
ТАСС / Dpa / Picture-alliance / Marcus Brandt