10 домашних фото из СССР, доказывающих, что без собаки уюта не построишь

В далёкие времена СССР собаки были неотъемлемой частью семейной жизни. Они приносили тепло, радость и уют в дома своих хозяев. Вот десять восхитительных фотографий, которые явно демонстрируют, что без собаки уюта не построишь.

Январь 1989 г. Зимовщик станции "Северный полюс – 28" Генрих Дик с собакой.

Семейные питомцы в СССР: собаки как символ уюта и счастья. Фото © ТАСС / Дмитрий Соколов

Июнь 1983 г. Ростовская область. Старик с собакой сидит на крыльце своего дома.

Собаки в СССР: источники тепла и радости в холодные времена. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин, Евгений Недери

Июль 1976 г. Москва. Третьеклассник 204-й московской школы Роман Ракитов с собакой Церабусом.

Собаки в домах СССР: свидетели семейных моментов. Фото © ТАСС / А. Ковтун

Февраль 1976 г. Украинская ССР. Киев. Авиаконструктор Олег Антонов у камина с собакой.

Собачья верность и уют: восхитительные фотографии из СССР. Фото © ТАСС / Юзеф Мосенжник

Октябрь 1975 г. Москва. Актриса Валентина Шарыкина с любимой собакой.

История собак в СССР: фотографии, демонстрирующие их значимость. Фото © ТАСС / Виталий Созинов

Январь 1973 г. Народная артистка СССР Татьяна Шмыга с собакой в квартире.

Семейная жизнь в СССР: роль собак в создании уюта. Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин, Валерий Христофоров

Август 1972 г. Переделкино. Поэт Евгений Александрович Евтушенко на даче.

Уютные моменты: фотографии собак в семейных домах СССР. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

Август 1968 г. Москва. Советский поэт, дважды лауреат Сталинской премии Степан Петрович Щипачёв со своей собакой.

Как собаки приносили тепло и радость в семейные дома СССР. Фото © ТАСС / Эммануил Евзерихин

Январь 1966 г. Москва. Лауреат Сталинской премии, журналист, писатель Илья Григорьевич Эренбург с питомцем.

Собаки в СССР: неотъемлемая часть семейной жизни. Фото © ТАСС / Александр Коньков, Валентин Мастюков

Январь 1960 г. Москва. Прима-балерина Большого театра Галина Сергеевна Уланова у себя дома.

10 домашних фото из СССР, доказывающих, что без собаки уюта не построишь. Фото © ТАСС / Николай Рахманов