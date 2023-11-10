10 домашних фото из СССР, доказывающих, что без собаки уюта не построишь
Погрузитесь в атмосферу советской эпохи и узнайте, как пёсели сопровождали людей на каждом этапе жизни. А главное — составляли им компанию дома, создавая тот самый уют!
В далёкие времена СССР собаки были неотъемлемой частью семейной жизни. Они приносили тепло, радость и уют в дома своих хозяев. Вот десять восхитительных фотографий, которые явно демонстрируют, что без собаки уюта не построишь.
Январь 1989 г. Зимовщик станции "Северный полюс – 28" Генрих Дик с собакой.
Семейные питомцы в СССР: собаки как символ уюта и счастья. Фото © ТАСС / Дмитрий Соколов
Июнь 1983 г. Ростовская область. Старик с собакой сидит на крыльце своего дома.
Собаки в СССР: источники тепла и радости в холодные времена. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин, Евгений Недери
Июль 1976 г. Москва. Третьеклассник 204-й московской школы Роман Ракитов с собакой Церабусом.
Собаки в домах СССР: свидетели семейных моментов. Фото © ТАСС / А. Ковтун
Февраль 1976 г. Украинская ССР. Киев. Авиаконструктор Олег Антонов у камина с собакой.
Собачья верность и уют: восхитительные фотографии из СССР. Фото © ТАСС / Юзеф Мосенжник
Октябрь 1975 г. Москва. Актриса Валентина Шарыкина с любимой собакой.
История собак в СССР: фотографии, демонстрирующие их значимость. Фото © ТАСС / Виталий Созинов
Январь 1973 г. Народная артистка СССР Татьяна Шмыга с собакой в квартире.
Семейная жизнь в СССР: роль собак в создании уюта. Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин, Валерий Христофоров
Август 1972 г. Переделкино. Поэт Евгений Александрович Евтушенко на даче.
Уютные моменты: фотографии собак в семейных домах СССР. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков
Август 1968 г. Москва. Советский поэт, дважды лауреат Сталинской премии Степан Петрович Щипачёв со своей собакой.
Как собаки приносили тепло и радость в семейные дома СССР. Фото © ТАСС / Эммануил Евзерихин
Январь 1966 г. Москва. Лауреат Сталинской премии, журналист, писатель Илья Григорьевич Эренбург с питомцем.
Собаки в СССР: неотъемлемая часть семейной жизни. Фото © ТАСС / Александр Коньков, Валентин Мастюков
Январь 1960 г. Москва. Прима-балерина Большого театра Галина Сергеевна Уланова у себя дома.
10 домашних фото из СССР, доказывающих, что без собаки уюта не построишь. Фото © ТАСС / Николай Рахманов
Годы идут, а суть не меняется: с питомцами дома всегда намного уютнее. Эти десять восхитительных фотографий времён СССР явно демонстрируют, что собаки были, есть и будут неотъемлемой частью семейной жизни.
ТАСС / Михаил Волков