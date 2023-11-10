День сотрудника органов внутренних дел, День бухгалтера, Параскева Пятница: Праздники и приметы 10 ноября Сегодня, 10 ноября 2023 года, в России отмечаются два профессиональных праздника, в том числе в этот день чествуют борцов с преступностью. А ещё на эту дату приходится один из международных праздников, посвящённых молодому поколению. 9 ноября, 21:01 10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Фото © Shutterstock

День сотрудника органов внутренних дел

10 ноября в России отмечается праздник тех, кто стоит на страже правопорядка, — День сотрудника органов внутренних дел. Рассказываем о нём: это российский профессиональный праздник;

отмечается ежегодно в фиксированную дату – 10 ноября;

нерабочим не является, если не выпадает на выходной;

утверждён указом президента РФ от 13 октября 2011 года;

в этот день личный состав ведомства выходит на службу в парадной форме.

День сотрудника органов внутренних дел России как профессиональный праздник ведёт свою историю от 1962 года, когда указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен День советской милиции. С 1991 года он стал называться просто Днём милиции.

Приурочен же этот праздник в России к принятию постановления Наркомата по внутренним делам (НКВД) "О рабочей милиции" 10 ноября (28 октября по старому стилю) 1917 года. Именно тогда милиция получила документальное оформление. Пройдя большой путь становления, МВД СССР было упразднено в 1991 году, а ему на смену пришло Министерство внутренних дел России. Через 20 лет, в 2011 году, милиция в нашей стране была переименована в полицию. В ведомстве был произведён целый ряд и других реформ.

Органы внутренних дел в России сейчас обеспечивают охрану общественного порядка, занимаются предотвращением и раскрытием преступлений. Ещё подразделения МВД обеспечивают безопасность дорожного движения, помогают гражданам в чрезвычайных ситуациях, противодействуют экстремизму, криминалу в киберпространстве, коррупции, нелегальному обороту наркотиков, незаконной миграции. Сегодня, в День сотрудника органов внутренних дел России, есть повод ещё раз поблагодарить их за эту работу.

Всемирный день молодёжи

10 ноября отмечается Всемирный день молодёжи. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

10 ноября в России и других странах отмечается праздник под названием Всемирный день молодёжи. Вот что о нём известно: это неофициальный интернациональный праздник;

проводится под эгидой Всемирной федерации демократической молодёжи (ВФДМ);

отмечается каждый год 10 ноября, по календарю не смещается;

был учреждён в 1945 году вскоре после окончания Второй мировой войны.

Всемирный день молодёжи приурочен к дате окончания в Лондоне в 1945 году Всемирной конференции молодёжи. Именно там основали Всемирную федерацию демократической молодёжи (ВФДМ). Её целью было провозглашено "сплочение различных молодёжных организаций в борьбе против империализма и реакции, за мир, демократию, национальную независимость". СССР также был представлен в этой неофициальной структуре.

В наше время масштабное празднование этого дня практически сошло на нет, однако эта дата осталась в календарях и служит для молодёжи дополнительным призывом к сплочению и работе для лучшего будущего.

Нужно отметить, что праздников, посвящённых молодому поколению, в мире несколько. Например, под патронажем Организации Объединённых Наций 12 августа проводится Международный день молодёжи. В России же юноши и девушки отмечают свой праздник в последнюю субботу июня, ему обычно посвящены различные масштабные мероприятия.

Международный день бухгалтерии

10 октября отмечается Международный день бухгалтерии. Фото © Shutterstock

10 ноября в России и за рубежом отмечается праздник тех, кто лучше всех считает деньги, — Международный день бухгалтерии. Рассказываем о нём: это праздник интернациональный, неофициальный;

ежегодно отмечается в фиксированную дату — 10 ноября;

приурочен к дате публикации книги об арифметике в XV веке;

празднуется в разных странах на неформальном уровне.

Международный день бухгалтерии, который ещё называют Днём бухгалтера, был придуман, чтобы подчеркнуть важность этой профессии для всего человечества. Кто может навести порядок в деньгах компании или учреждения, вовремя начислить и выплатить зарплату, выделить деньги на текущие нужды? Конечно же, бухгалтеры.

Считается, что этот день приурочен к очень давнему событию — именно в эту дату, 10 ноября, в 1494 году в Венеции якобы увидела свет книга Луки Пачиоли "Всё об арифметике, геометрии и пропорции". Автор этого труда попытался суммировать знания о математике того времени. Одна из глав содержала подробное изложение бухгалтерского дела Венеции. Именно эта книга считается первым изданием об этой сфере деятельности. Луку Пачиоли даже называют "отцом бухгалтерии".

Интересно, что на ноябрь приходится сразу три праздника, посвящённых счетоводам. Кроме Международного дня бухгалтера, это ещё чисто неофициальный День российского бухгалтера (21 ноября) и даже День московского бухгалтера (16 ноября). В свои профессиональные праздники бухгалтеры могут устроить небольшое застолье у себя в отделе. Сегодня есть повод их поздравить.

День просмотра чёрно-белого фильма

10 ноября отмечается День просмотра чёрно-белого фильма. Фото © Shutterstock

10 ноября в России можно отметить забавный праздник — День просмотра чёрно-белого кино. Предлагаем узнать больше об этом событии: это международный неформальный праздник;

отмечается ежегодно 10 ноября, по календарю не сдвигается;

в этот день предлагается прикоснуться к истокам кинематографа.

Если историю кино можно отследить по точным датам и картинам, то появление сегодняшнего праздника вызывает вопросы. Неясно, кто придумал праздновать День просмотра чёрно-белого кино и почему именно 10 ноября. Как бы то ни было, это не мешает его отметить. Например, посмотрев или пересмотрев какой-нибудь из первых фильмов, будь то картина зарубежного или советского производства.

Многие считают, что отсутствие спецэффектов, наложенной графики, искусственно созданных героев позволили актёрам полностью раскрывать свой потенциал. В результате зритель даже забывал, что кино лишено красок: воображение всё дорисовывало само. День просмотра чёрно-белого фильма можно провести в кругу семьи и близких друзей. Как вариант, можно посмотреть такие мировые шедевры, как "Огни большого города" с Чарли Чаплином, "Это случилось однажды ночью" с Кларком Гейблом и Клодетт Кольбер, "Бульвар Сансет", "Римские каникулы", "В джазе только девушки" с легендарной Мэрилин Монро, советский фильм "Офицеры" и многие другие.

Приметы 10 ноября

Параскева Пятница

10 октября Русская православная церковь чтит память святой мученицы Параскевы, наречённой Пятницей. Она жила в III веке в Иконии в богатой и благочестивой семье. Согласно житию, родители её особенно почитали день страданий Господних — пятницу, поэтому и назвали дочь, родившуюся в этот день, Параскевою. В переводе это и означает пятый день недели. Девушка, желая остаться чистой духовно, дала обед безбрачия. Она хотела посвятить жизнь Богу, но была схвачена язычниками и отправлена под суд. Там ей предложили принести жертву идолу. Получив отказ, её терзали и мучили, а затем бросили в темницу и вскоре убили.

На Руси в этот день отмечали народный праздник под названием Параскева Пятница. Она считалась заступницей женщин, поэтому девушки обращались к мученице с просьбой помочь найти суженого, любовь, обзавестись семьёй. В народе полагали, что на Параскеву следует завершить все свои затянувшиеся дела, иначе им конца края не будет. Также хорошей приметой считалась уборка дома — к избавлению от невзгод. Не следовало выпивать, сквернословить, спорить и разжигать конфликты. Ещё этот праздник называли Параскевой-льняницей. Было принято начинать трёпку льна. Незамужние девушки выставляли обработанный лён напоказ, чтобы женихов привлечь.

Погодные приметы 10 ноября

Туман ранним утром — к оттепели

Иней на деревьях — к затяжным морозам

Яркая луна — к буре

С вишни не опали все листья — зима придёт нескоро

Именинники 10 ноября

10 ноября может отмечать именины российская актриса Анна Чиповская. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Сегодня, 10 ноября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Арсений;

Георгий;

Дмитрий;

Егор;

Иван;

Максим;

Николай;

Степан;

Эммануил;

Ян;

Анна;

Неонилла;

Прасковья;

Феврония. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев