"Наша служба и опасна, и трудна": Сотрудники МВД отмечают профессиональный праздник

День полиции 2026: когда отмечают, кого поздравляют и история праздника Оглавление День полиции 2026 — коротко Когда День полиции в 2026 году Выходной ли 10 ноября 2026 года Как официально называется День полиции Кого поздравляют с Днём полиции 10 ноября Почему День полиции отмечают именно 10 ноября История Дня полиции: от милиции к современному празднику Как отмечают День полиции в России Что подарить сотруднику полиции Как поздравить с Днём полиции Поздравления с Днём полиции 2025 День полиции и День участкового — это одно и то же? FAQ: короткие ответы о Дне полиции 2026 День полиции 2026: главное День полиции в России отмечают 10 ноября. В 2026 году это вторник. Рассказываем, кого поздравляют, выходной ли это и как появился праздник. 15299 15299 День полиции — так часто называют праздник, который отмечается в России 10 ноября. Фото © Агентство «Москва» / Александр Авилов

День полиции в России ежегодно отмечают 10 ноября. В 2026 году профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел приходится на вторник. Официально дата называется Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Это не федеральный нерабочий праздник, поэтому дополнительного выходного 10 ноября не будет.

День полиции 2026 — коротко

Дата: 10 ноября 2026 года, вторник. Официальное название: День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Статус: профессиональный праздник. Выходной: нет, если день не совпадает с обычным выходным по графику. Кого поздравляют: действующих сотрудников органов внутренних дел и ветеранов службы.

Когда День полиции в 2026 году

День полиции в 2026: какая история праздника? Фото © Wikipedia

День сотрудника органов внутренних дел отмечают каждый год в одну и ту же дату — 10 ноября. В 2026 году 10 ноября выпадает на вторник.

Праздник установлен Указом Президента России № 1348 от 13 октября 2011 года. В документе прямо закреплены и официальное название, и дата — 10 ноября. В разговорной речи праздник чаще называют Днём полиции, а люди старшего поколения по привычке могут говорить «День милиции».

Выходной ли 10 ноября 2026 года

День сотрудника полиции: как менялись названия с полицию на милицию и обратно? Фото © ТАСС / Юрий Набатов

Нет. День сотрудника органов внутренних дел — профессиональный, но не федеральный нерабочий праздник. Поэтому для большинства россиян 10 ноября 2026 года остаётся обычным рабочим вторником. Для самих сотрудников МВД праздник тоже не означает автоматического освобождения от службы: график зависит от подразделения и дежурств.

Как официально называется День полиции

Официальное название — «День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации». Именно такая формулировка используется в президентском указе. Название «День полиции» неофициальное, но общеупотребительное и понятное большинству россиян.

После реформы 2011 года милицию в России переименовали в полицию, однако профессиональный праздник получил не название «День полиции», а более широкую официальную формулировку — День сотрудника органов внутренних дел.

Кого поздравляют с Днём полиции 10 ноября

10 ноября поздравляют действующих сотрудников органов внутренних дел России и ветеранов службы. В зависимости от подразделения это могут быть участковые, сотрудники патрульно-постовой службы, дежурных частей, уголовного розыска, подразделений по вопросам миграции, Госавтоинспекции, эксперты-криминалисты, оперативные сотрудники и другие специалисты системы МВД.

Отдельные службы имеют собственные профессиональные даты — например, День уголовного розыска или День участкового. Но 10 ноября остаётся общим профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел.

Почему День полиции отмечают именно 10 ноября

Историческая основа даты связана с событиями 1917 года. 28 октября по старому стилю, или 10 ноября по новому, Народный комиссариат внутренних дел РСФСР принял постановление «О рабочей милиции». Документ закреплял создание рабочей милиции при местных Советах.

Первые торжественные мероприятия по случаю годовщины состоялись уже в 1918 году. Но официальным профессиональным праздником День советской милиции стал значительно позже — в 1962 году.

История Дня полиции: от милиции к современному празднику

Инфографика © Life.ru

Как отмечают День полиции в России

В подразделениях МВД к 10 ноября проводят торжественные собрания, вручают ведомственные и государственные награды, благодарности и грамоты, поздравляют сотрудников и ветеранов. В разных регионах проходят концерты, памятные мероприятия и встречи с ветеранами службы.

Отдельная часть традиции — память о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга. Поэтому праздник сочетает торжественную и памятную составляющие.

Что подарить сотруднику полиции

Что дарить и как поздравить с Днём полиции 2025. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Для коллеги или знакомого лучше выбирать нейтральный и практичный подарок: качественный ежедневник, термокружку, хороший чай или кофе, книгу, памятный сувенир или сертификат. Близкому человеку можно подарить что-то более личное — предмет для хобби, семейную фотокнигу, аксессуар или совместное впечатление.

Если подарок предназначен действующему сотруднику, лучше избегать вещей, которые могут выглядеть как слишком дорогой или двусмысленный знак внимания. В профессиональной среде уместнее сдержанный формат.

Как поздравить с Днём полиции

Хорошее поздравление не обязано быть длинным. Достаточно поблагодарить человека за ответственность и службу, пожелать спокойных дежурств, надёжных коллег, здоровья и благополучия семье. Для руководителя или официального обращения лучше использовать полное название праздника — День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Большую подборку готовых текстов Life.ru вынес в отдельный материал: «Поздравления с Днём полиции 2026: своими словами, короткие, официальные и смешные».

Поздравления с Днём полиции 2025

Поздравляю с Днём полиции! Пусть каждый день приносит уважение, гордость и спокойствие, а форма будет символом силы, а не тяжёлой ноши.

День полиции — праздник настоящих героев! Пусть судьба награждает вас миром, теплом и благодарностью тех, ради кого вы служите.

Желаю крепких нервов, точного инстинкта и побольше мирных будней без вызовов.

Пусть закон всегда будет на вашей стороне, а справедливость — вашим спутником!

Пусть служба будет честью, а не испытанием. С Днём сотрудника полиции!

Желаю, чтобы погоны всегда носились с гордостью, а звёзды на них приносили удачу.

Служите, защищайте, вдохновляйте — вы те, кто делает страну спокойной.

Пусть каждое задержание заканчивается мирно, а каждый день — с чувством гордости.

Желаю, чтобы жизнь радовала так же, как успешное раскрытие дела.

Пусть закон будет вашей бронёй, а верность — вашим девизом.

День полиции и День участкового — это одно и то же?

Нет. День полиции — общее разговорное название Дня сотрудника органов внутренних дел, который отмечают 10 ноября. День участкового уполномоченного полиции — отдельная профессиональная дата, её отмечают 17 ноября. Поэтому участкового можно поздравить и 10 ноября как сотрудника органов внутренних дел, и 17 ноября с его профильным праздником.

FAQ: короткие ответы о Дне полиции 2026

Когда День полиции в 2026 году? 10 ноября 2026 года, во вторник.

Как официально называется День полиции? День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

10 ноября — выходной? Нет. Это профессиональный праздник, но не федеральный нерабочий день.

Кого поздравлять 10 ноября? Действующих сотрудников органов внутренних дел и ветеранов службы.

Можно ли говорить «День полиции»? Да. Это общеупотребительное неофициальное название праздника.

Почему праздник 10 ноября? Дата связана с постановлением «О рабочей милиции», принятым 10 ноября 1917 года по новому стилю.

С какого года праздник существует официально? Как День советской милиции — с 1962 года. Современное название закреплено указом президента в 2011 году.

День полиции 2026: главное

Праздник отмечают 10 ноября; в 2026 году это вторник.

Официальное название — День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Дополнительного федерального выходного 10 ноября нет.

Дата связана с созданием рабочей милиции в 1917 году.

Профессиональный праздник милиции официально установили в 1962 году.

После реформы 2011 года праздник получил современное название.

Поздравляют действующих сотрудников органов внутренних дел и ветеранов службы.