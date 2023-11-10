"Наша служба и опасна, и трудна": Сотрудники МВД отмечают профессиональный праздник День полиции — так часто называют праздник, который отмечается 10 ноября. Хотя официальное его название — День сотрудника органов внутренних дел. Об истории праздника и интересных фактах, связанных с работой полицейских, Life.ru рассказывает в этом материале. 9 ноября, 21:01 День полиции — так часто называют праздник, который отмечается в России 10 ноября. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

В современном обществе полиция играет важную роль в поддержании правопорядка и обеспечении безопасности граждан. Она является одним из основных инструментов исполнительной власти и работает в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами, такими как прокуратура и судебная система. Опираясь на законодательную базу, полиция выполняет важные задачи, среди которых обеспечение общественной безопасности, предотвращение и расследование преступлений, арест подозреваемых, контроль за дорожным движением, помощь населению в трудных ситуациях и многое другое.

История полиции в России

Если углубиться в историю, можно узнать, что в Русском царстве борьбу с "лихими людьми" вели главным образом сами общины, избирая для того губных старост и целовальников, находившихся под ведением Разбойного приказа. В городах охрана общественной безопасности была возложена на городничих, которым подчинялись так называемые "объезжие головы". Кроме них, к исполнительному полицейскому персоналу относились земские ярыжки, стрельцы, решёточные приказчики и "очные сторожа". Если вести историю правоохранительных органов в нашей стране с тех давних пор, то она насчитывает уже 400 лет.

Пётр I возвёл охрану общественного порядка на государственный уровень, подчинив исполнительную полицию воеводам и губернаторам: "Воеводе попечение иметь, чтобы земская полиция Царского Величества правость и высокость ни в чём от подданных, ниже от посторонних не была нарушена". В Петербурге в 1718 году была учреждена должность генерал-полицеймейстера, ему были подчинены канцелярия и полицеймейстер, а низший полицейский персонал составили избиравшиеся жителями старосты, десятские и караульщики, вооружённые ружьями.

Органы охраны общественного порядка постоянно совершенствовались. В 1762 году появилась должность главного директора над всеми полициями, подчинявшегося непосредственно императору. Ему было поручено учредить полицмейстеров в тех провинциях и городах, где он сочтёт нужным. В 1782 году был издан Устав благочиния или полицейский, согласно которому в городах создавались новые полицейские органы — управы благочиния.

В 1802 году при Александре I были созданы министерства, в том числе появилось Министерство внутренних дел. 3 июля 1826 года в ответ на восстание декабристов было образовано печально известное Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии в подчинении министра императорского двора, основными задачами которого были политический розыск и политический контроль. А для борьбы с уголовной преступностью в 1866 году была образована сыскная полиция, которая должна была также вести учёт лиц, задержанных за отсутствие документов или обвиняемых в преступлениях, а также заниматься высылкой из столицы подозрительных особ. Руководил сыскным отделением в 1866–1889 годах знаменитый И.Д. Путилин.

Наша служба и опасна, и трудна: песня из к/ф "Следствие ведут знатоки" стала неофициальным гимном работников органов внутренних дел. Видео © YouTube / Валерий Авдеев

От полиции к милиции и снова к полиции

В 1917 году, через три дня после Октябрьской революции, постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР "для охраны революционного общественного порядка" была создана рабочая милиция. Именно эта дата с 1962 года отмечается как День милиции, а с 2011 года — День сотрудника органов внутренних дел. Дата торжества фиксированная, официальным выходным этот день не является, в 2023 году День полиции будет отмечаться в пятницу.

Сначала милиция находилась в ведении местных Советов, затем в структуре Наркомата внутренних дел, а с 1946 года — в Министерстве внутренних дел. За годы советской власти были созданы специализированные виды милиции: уголовно-разыскная, железнодорожная, водная, промышленная, ведомственная и другие. В 1930-е годы были образованы паспортные отделы, Государственная автомобильная инспекция, отделы виз и регистрации иностранцев, отделы по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией, военно-учётные столы. Также в ведение милиции были переданы медицинские вытрезвители.

После 1991 года в России произошли большие общественно-политические перемены. Переход к рыночной экономике не только повлёк за собой положительные изменения (устранение дефицита товаров, свобода передвижения и др.), но и вызвал отрицательные тенденции, включая рост коррупции и организованной преступности. Всё это потребовало по-новому определить место и принципы деятельности органов внутренних дел. Начало процессу реформирования МВД России было положено Указом Президента РФ от 24 декабря 2009 года "О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации", а 1 марта 2011 года вступил в силу Федеральный закон "О полиции" от 7 февраля 2011 года, повлёкший переименование милиции в полицию.

Традиции Дня полиции в России

В советские времена День милиции всегда отмечали торжественно, с 1966 года для сотрудников МВД устраивали большие праздничные концерты, а с 1972-го их обязательно транслировали по телевидению. Концерт отменили только однажды, в 1982 году, когда скончался генсек Леонид Брежнев. С начала 2000-х местом для проведения главного торжества служит Государственный Кремлёвский дворец, где каждый год 10 ноября перед представителями органов выступают известные артисты. Лучшим сотрудникам в этот день вручают награды. Также в этот день проходит множество торжественных и памятных мероприятий, на которых не только чествуют отличившихся полицейских, но и поздравляют ветеранов и чтят память погибших при исполнении служебного долга. А личный состав ведомства в этот день по традиции выходит на службу в парадной форме.

Героические будни российских полицейских

"Наша служба и опасна, и трудна", — поётся в известной песне о милиционерах. Это действительно так, работа в органах охраны общественного порядка требует не только высокого профессионализма, но зачастую и подлинного мужества. Традиция советских милиционеров продолжается и в работе российских полицейских. Вот несколько историй их "будничных" подвигов.

На нож ради ребёнка: 12 сентября 2022 года наряд полиции в составе лейтенанта Николая Коновалова и младшего сержанта Юрия Ховацкого прибыл по вызову к дому на Городецкой улице в Москве. Полицейским открылась жуткая картина: вооружённый ножом и молотком мужчина угрожал выбросить полуторагодовалую девочку с балкона 13-го этажа. Юрий Ховацкий вместе с подъехавшими сотрудниками МЧС начал взламывать дверь квартиры, а Николай Коновалов, понимая, что они могут не успеть, рискуя жизнью, с соседнего балкона перебрался на балкон, где находился мужчина с ребёнком, и обезвредил преступника. Когда полицейские взломали дверь, он передал им на руки маленькую девочку, которая благодаря его самоотверженным действиям, к счастью, не пострадала. Приказом министра внутренних дел Николай Коновалов награждён медалью МВД "За смелость во имя спасения", а Юрий Ховацкий — медалью МВД "За доблесть в службе".

Схватка на заправке: старший лейтенант полиции Михаил Полхлебов оказался в помещении автозаправки на Ленинском проспекте в Москве в неслужебное время. Туда же зашёл посетитель, который решил поживиться дневной выручкой: выхватив нож, он потребовал у кассира деньги. На свою беду преступник не распознал полицейского в гражданской одежде. Когда тот потребовал прекратить выходку, нападавший решил пустить в ход нож. Но схватка оказалась недолгой: Михаил умело обезвредил грабителя и вызвал наряд.

Спасение из ледяной полыньи: прошлой зимой незадачливый отец в Невском районе Санкт-Петербурга катался на "ватрушке" с трёхлетней дочкой. В какой-то момент "ватрушка" с малюткой съехала прямо в полынью и оказалась в воде. Мужчина не смог самостоятельно достать ребёнка и вызвал полицию. Он очень боялся, что "ватрушка" вот-вот опрокинется и девочка уйдёт под ледяную воду. Лёд по краям полыньи был тонким и всё время обламывался. На счастье, неподалёку оказался сержант полиции Дмитрий Ходкевич, который не растерялся и сразу же бросился на помощь. Счёт шёл на секунды. Сержант привязал к себе трос и пополз к ребёнку. Потом их уже из воды вытащили подоспевшие коллеги. Медики осмотрели ребёнка и отпустили домой. К счастью, семья отделалась только испугом.

Инспектор-психоаналитик: инспектор ДПС Мовсар Цуроев из Перми своим героическим поступком продемонстрировал, что полицейский должен обладать ещё и навыками психолога. Холодным мартовским днём инспектор попал в пробку посреди моста через Каму и вышел из машины, чтобы определить причину затора. Она была небанальной: с наружной стороны моста стояла молодая девушка. Она держалась руками за ледяные перила, плакала и всем своим видом демонстрировала намерение прыгнуть с 50-метровой высоты в ледяную реку. Люди останавливали машины, толпились возле, но никто не решался приблизиться к девушке, опасаясь стать последним толчком к самоубийству. Некоторые снимали происходящее на телефон. Сержант понял, что промедление смерти подобно в прямом смысле. Ему удалось заговорить с девушкой и узнать, что её бросил жених в день свадьбы. Цураев тут же стал просить номер телефона жениха, чтобы объяснить ему со всей кавказской прямотой, что так с девушками не поступают. Конечно, несостоявшаяся невеста наизусть номер не помнила и протянула сержанту свой мобильник. Воспользовавшись ситуацией, он схватил девушку за руку, и ему удалось вытащить её из-за перил. Благодаря находчивости сержанта эта история окончилась благополучно. На следующий день девушка даже позвонила полицейскому и поблагодарила его за спасение.

Топ-5 российских и советских фильмов о милиции и полиции

Глеб Жеглов и Владимир Шарапов в исполнении яркого дуэта Владимира Высоцкого и Владимира Конкина стали прообразом идеальных полицейских. Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя" (1979 год) / Сайт "Кинопоиск"

"Место встречи изменить нельзя". 1978–1979 годы, режиссёр Станислав Говорухин, в главных ролях Владимир Высоцкий и Владимир Конкин. Советский пятисерийный телевизионный фильм, рассказывающий о работе милиции в послевоенной Москве. В основу сценария была положена книга братьев Вайнер "Эра милосердия", в которой использовались материалы подлинных уголовных дел. У главных героев были реальные прототипы.

Сельский участковый Анискин стал настолько популярным, что его фамилия стала нарицательной. Кадр из фильма "Деревенский детектив" (1968 год) / сайт "Кинопоиск"

"Деревенский детектив". 1968 год, режиссёр Иван Лукинский, в главной роли Михаил Жаров. Первый фильм кинотрилогии о сельском участковом милиционере Анискине по одноимённой повести Виля Липатова. Эта роль Жарова почти сразу стала нарицательной как образ честного советского милиционера.

Наталья Гвоздикова блистала в картине о борьбе уголовного розыска с преступным миром. Кадр из фильма "Рождённая революцией" (1974 год) / сайт "Кинопоиск"

"Рождённая революцией". 1974–1977 годы, режиссёр Григорий Кохан, в главных ролях Евгений Жариков, Виктор Шульгин, Вадим Медведев, Наталья Гвоздикова. Советский телевизионный многосерийный фильм (десять серий) о создании и истории советской милиции в период с 1917 года по 70-е годы. Сериал был основан на реальных фактах, в каждой серии расследовалось одно дело.

Отважный пёс несёт службу наравне с милиционерами. Драма о преданности и предательстве с Юрием Никулиным. Кадр из фильма "Ко мне, Мухтар!" (1964 год) / сайт "Кинопоиск"

"Ко мне, Мухтар!". 1964 год, режиссёр Семён Туманов, в главной роли Юрий Никулин. Советский художественный фильм, созданный на студии "Мосфильм" в 1964 году по повести Израиля Меттера "Мурат". У преданной овчарки лейтенанта Глазычева был реальный прототип — пёс Султан, который за свою службу в милиции задержал больше 1000 преступников. А в кино героического Мухтара играли сразу четыре собаки.

Дукалис, Мухомор, Нилов и Казанова мастерски расследовали преступления в начале 90-х. Кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей" (1998–2019 годы) / сайт "Кинопоиск"

"Улицы разбитых фонарей". 1998–2019 годы, в главных ролях Александр Лыков, Юрий Кузнецов, Алексей Нилов, Сергей Селин, Анастасия Мельникова и другие. Российский детективный телевизионный сериал, насчитывающий 16 сезонов и рассказывающий о буднях сотрудников милиции, а впоследствии, с 2011 года, — полиции. Каждая серия представляла собой отдельное детективное расследование. Пилотные серии были сняты с 1995 по 1996 год по мотивам произведений писателя Андрея Кивинова, который сам был милиционером. Некоторые эпизоды снимали прямо в Кировском РУВД Петербурга. В 2006 году "Улицы разбитых фонарей" даже попали в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный российский сериал.

Авторы Андрей Соколов