«Убойная сила» 25 лет спустя: Посмотрите, как изменились актёры главного милицейского сериала 00-х

«Убойную силу» сняли создатели «Улиц разбитых фонарей», потому что поссорились с телеканалом, который показывал «Улицы». Но сериал «про ментов» набрал такую бешеную популярность, что «Убойная сила» шесть лет подряд шла по главному каналу страны. Мы уже писали о милицейской саге в честь её 25-летия, но в том материале сфокусировались на женских персонажах. А сейчас покажем, как изменились актёры из основного состава.

Старший лейтенант Игорь Плахов — Константин Хабенский

Роль Игоря Плахова в сериале «Убойная сила» сделала Константина Хабенского звездой. Как он изменился за 25 лет? Фото © фильм «Убойная сила», режиссёры Евгений Аксёнов и др., сценаристы Олег Дудинцев и др. / Kinopoisk, © ТАСС / Арина Антонова

После премьеры первых серий «Убойной силы» Константин Хабенский стал звездой. Ему даже было неловко, молодой актёр не был готов к такой славе. Потом Хабенский признавался, что ему не нравится его игра в сериале с профессиональной точки зрения. А зря. Старший лейтенант Плахов, впоследствии капитан, стал символом этого сериала. В любом случае у Константина впереди было ещё много крутых ролей: Антон Городецкий из «Дозоров», Григорий Гринберг из «Статского советника», белогвардейский босс Колчак из фильма «Адмиралъ», Рубинштейн из «Майора Грома»... Есть на что посмотреть в фильмографии Хабенского 2025. А ещё 28 октября 2021 года он стал худруком в самом МХТ имени Чехова.

Лейтенант Василий Рогов — Андрей Федорцов

Василия Рогова сыграл Андрей Федорцов, и это должна была быть комичная роль. Фото © фильм «Убойная сила», режиссёры Евгений Аксёнов и др., сценаристы Олег Дудинцев и др. / Kinopoisk, © ТАСС / Пётр Ковалёв

Василий Рогов, обычный лейтенант милиции, участвовал в комедийных эпизодах фильма. Мы встречаем его в первой серии, офицер грустный, сидит в баре и спрашивает, почему от него ушла жена. Тандем Плахов – Рогов просуществовал до 2006 года и сделал участников любимцами миллионов. Рогова сыграл Андрей Федорцов. В 80-е он сначала окончил Ленинградское мореходное училище, потом Фермерскую школу, а в 90-е вообще был в редколлегии санкт-петербургской газеты для поэтов «Мансарда». А потом пришла «Убойная сила». После неё Федорцов сосредоточился только на актёрском мастерстве: в 2009 сыграл в сериале «Глухарь», а в 2010-м его приняли на службу в Государственный театр эстрады имени А. Райкина. Последний фильм актёра — «Следопыт» 2024 года.

Майор милиции Анатолий Шишкин — Евгений Леонов-Гладышев

Евгений Леонов-Гладышев сыграл Анатолия Шишкина в сериале «Убойная сила», как он выглядит в 2025 году. Фото © фильм «Убойная сила», режиссёры Евгений Аксёнов и др., сценаристы Олег Дудинцев и др. / Kinopoisk, © РИА «Новости» / Алексей Даничев

Майор милиции Анатолий Шишкин, один из центральных персонажей «Убойной силы», в четвёртом сезоне «дослужился» до звания подполковника. За его приключениями следила вся страна, но и актёр такому герою был подобран не самый простой. Евгений Леонов-Гладышев снимается в кино с 1979 года, а в девяностых благодаря своим связям с богатыми предпринимателями, выплачивал материальную помощь малоимущим актёрам. Через 12 лет после завершения сериала, 16 августа 2018 года, Евгений Борисович получил тяжёлые черепно-мозговые травмы в результате нападения хулиганов. В 2025 году сам Гладышев и его жена Татьяна рассказывали, что действия злоумышленников спустя годы наконец-то признали покушением на убийство. А Леонов-Гладышев перенёс несколько сложных операций, потом около пяти лет заново учился ходить, читать и писать. И он справился! С помощью жены, Татьяны.

Александр Максимов (Сан Саныч) — Виктор Костецкий

Легендарного Сан Саныча из «Убойной силы» сыграл Виктор Костецкий. Светлая память. Фото © фильм «Убойная сила», режиссёры Евгений Аксёнов и др., сценаристы Олег Дудинцев и др. / Kino-teatr, © Wikipedia / Актёрская компания «Некст»

До того как стать Сан Санычем в «Убойной силе», Виктор Костецкий сыграл сотрудника НКВД в фильме «Васька» 1989 года. Потом оперативника Ивана Важина в фильме «Гений». К 2000 году его актёрская личность силовика заслужила звание генерал-майора милиции. Александр Максимов, он же Сан Саныч, в «Убойной силе» самый главный. Это перед ним Шишкину приходится отчитываться за Рогова и Плахова, если что-то пошло не так. Его последняя роль — Григорий Иванович Шелестов из отечественного сериала про детективов «Такая работа». Виктор Костецкий скончался от сердечного приступа 6 ноября 2014 года, и последний эпизод с ним вышел посмертно.

Майор Максим Виригин — Сергей Кошонин

Сергей Кошонин сыграл в «Убойной силе» майора милиции Максима Виригина. Что с ним сейчас? Фото © фильм «Убойная сила», режиссёры Евгений Аксёнов и др., сценаристы Олег Дудинцев и др. / Kinopoisk, © ТАСС / Михаил Синицын

Майора милиции Максима Виригина в сериале «Убойная сила» играл Сергей Кошонин. В «Улицах разбитых фонарей» он играл криминального авторитета Петра Канарского. Так что сериал 2000 года ни в коем случае не спин-офф «Улиц». Хотя в обеих вселенных присутствует Дукалис. Иронично, что в своём последнем полнометражном фильме Сергей Кошонин снова криминальный авторитет. Это картина «Кроткая» Сергея Лозницы, снятая в 2017 году. А его последняя сериальная роль — Геннадий Петрович Любимов, генерал-майор полиции в отставке. Он появляется в сериале «Невский. Близкий враг» 2024 года. А в фильме «Невский. Расплата за справедливость», выпущенном годом ранее, его персонаж баллотируется в Государственную думу.

Капитан Анатолий Дукалис — Сергей Селин

Незабываемый Анатолий Дукалис из сериала «Убойная сила» создан талантом актёра Сергея Селина. В 2025 году Дукалис изменился, но не сильно. Фото © фильм «Убойная сила», режиссёры Евгений Аксёнов и др., сценаристы Олег Дудинцев и др. / Kino-teatr, © ТАСС / Вадим Тараканов

Сергея Селина роль Дукалиса тоже прославила на всю страну. Но не благодаря «Убойной силе». Анатолий Дукалис всем понравился ещё в сериале «Улицы разбитых фонарей». Капитан милиции с добродушным лицом, который ради куража и справедливости может и поиздеваться над угонщиками непечатным способом, а потом спокойно играть в тамагочи племянницы, — думается, частичка духа Дукалиса живёт во всех нас. Да и в каждом ОВД, пожалуй, есть свой Дукалис. В «Убойной силе» легендарный капитан, ставший звездой интернет-мемов, стал гораздо добрее. Сергей Селин, человек, который подарил нам Дукалиса, сейчас является членом партии «Единая Россия», а его последняя роль — в фильме «Непослушники», картина 2024 года о монастыре. Там он играет отца главного героя.