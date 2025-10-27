Кроссворд по «Месту встречи изменить нельзя»: Слабо отгадать факты про сериал на 10/10?

Сюжет фильма «Место встречи изменить нельзя» знаком каждому. Культовый сериал, который разошёлся на цитаты: «Вор должен сидеть в тюрьме!», «Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова». Он-то и принёс Высоцкому новую волну популярности в качестве киноактёра. Который способствовал снижению уровня преступности в стране и даже уровня потребления воды! Сегодня мы вспоминаем этот легендарный сериал и его сюжет. Проверьте свою память на прочность и попробуйте отгадать, о каких деталях идёт речь. Вспомнят только истинные фанаты детективного сериала!