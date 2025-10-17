Сектор Газа
Регион
17 октября, 15:00

Кроссворд: Гамарджоба! Только настоящий фанат сможет угадать все факты про «Мимино»!

Проверьте, насколько хорошо вы знаете культовый фильм Георгия Данелии. Вспомните героев, фразы, места съёмок и неожиданные факты! Этот кроссворд вам покажет, сколько грузинского обаяния и московской иронии хранит «Мимино»!

Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из фильма «Мимино», режиссёр Георгий Данелия / Kinopoisk, © Freepik / starline

«Мимино» — фильм, который невозможно спутать ни с одним другим. История о простом пилоте из грузинской глубинки, мечтающем о небе и случайно оказавшемся в Москве, давно стала больше чем просто комедия. Георгий Данелия создал кино, где каждая реплика разошлась на цитаты, а каждый кадр — воспоминание о времени, когда фильмы излучали тепло. Проверьте, насколько хорошо вы знаете классику — от известных фраз до неожиданных фактов! Под силу только настоящим знатокам!

Если вы недостаточно посмеялись, пока проходили это кроссворд, то попробуйте угадать фильм по персонажу-неудачнику! Поверьте — вы не останетесь без улыбки! А также узнайте, какая бы комедия нулевых описала бы вашу жизнь!

Анна Московко
