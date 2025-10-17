Кроссворд: Гамарджоба! Только настоящий фанат сможет угадать все факты про «Мимино»!

«Мимино» — фильм, который невозможно спутать ни с одним другим. История о простом пилоте из грузинской глубинки, мечтающем о небе и случайно оказавшемся в Москве, давно стала больше чем просто комедия. Георгий Данелия создал кино, где каждая реплика разошлась на цитаты, а каждый кадр — воспоминание о времени, когда фильмы излучали тепло. Проверьте, насколько хорошо вы знаете классику — от известных фраз до неожиданных фактов! Под силу только настоящим знатокам!