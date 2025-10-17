Тест: Слабо ответить на все 8 вопросов про Венгрию? Без скучной истории и душных фактов
Скоро в Венгрии состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина — повод вспомнить, что вы знаете об этой стране! Ответьте на 8 вопросов и проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в венгерской истории и культуре!
Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kudla, Nick N A
Венгрия снова в центре внимания! На этот раз — из-за встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Пока политики готовятся к переговорам, давайте вспомним, что скрывается за этим небольшим, но амбициозным государством в сердце Европы! Страна с тысячелетней историей, уникальным языком, вкусной едой, Венгрия умеет удивлять и вдохновлять. Пройдите тест из восьми вопросов и проверьте, насколько хорошо вы знаете её культуру, историю и привычки, которые удивляют даже соседей!
Венгрия — удивительная и интересная страна с богатой историей, окунитесь в ещё одно путешествие и попробуйте угадать, откуда родом эти станции метро! Вам когда-нибудь было интересно пожить внутри фильма? Пройдите этот тест и узнайте, какая культовая комедия нулевых описала бы вашу жизнь!
- Тест: Вы из интеллигенции или со двора? Отличите цитаты из «Портрета Дориана Грея» от пацанского цитатника
вчера в 13:30
- Тест: Только 10% взрослых смогут продолжить строки из произведений Лермонтова, а вы в их числе?
15 октября, 13:22
- Кроссворд: Насколько хорошо вы знаете советскую кухню? Пройдут только те, кто жил в СССР!
14 октября, 15:30