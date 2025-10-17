Тест: Слабо ответить на все 8 вопросов про Венгрию? Без скучной истории и душных фактов

Венгрия снова в центре внимания! На этот раз — из-за встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Пока политики готовятся к переговорам, давайте вспомним, что скрывается за этим небольшим, но амбициозным государством в сердце Европы! Страна с тысячелетней историей, уникальным языком, вкусной едой, Венгрия умеет удивлять и вдохновлять. Пройдите тест из восьми вопросов и проверьте, насколько хорошо вы знаете её культуру, историю и привычки, которые удивляют даже соседей!