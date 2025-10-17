Сектор Газа
17 октября, 13:48

Тест: Слабо ответить на все 8 вопросов про Венгрию? Без скучной истории и душных фактов

Скоро в Венгрии состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина — повод вспомнить, что вы знаете об этой стране! Ответьте на 8 вопросов и проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в венгерской истории и культуре!

Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kudla, Nick N A

Венгрия снова в центре внимания! На этот раз — из-за встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Пока политики готовятся к переговорам, давайте вспомним, что скрывается за этим небольшим, но амбициозным государством в сердце Европы! Страна с тысячелетней историей, уникальным языком, вкусной едой, Венгрия умеет удивлять и вдохновлять. Пройдите тест из восьми вопросов и проверьте, насколько хорошо вы знаете её культуру, историю и привычки, которые удивляют даже соседей!

Венгрия — удивительная и интересная страна с богатой историей, окунитесь в ещё одно путешествие и попробуйте угадать, откуда родом эти станции метро! Вам когда-нибудь было интересно пожить внутри фильма? Пройдите этот тест и узнайте, какая культовая комедия нулевых описала бы вашу жизнь!

Кроссворд: Сможете ли вы угадать всех этих персонажей «Санта-Барбары» по описанию?
