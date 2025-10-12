Кроссворд: Сможете ли вы угадать всех этих персонажей «Санта-Барбары» по описанию?

«Санта-Барбара» — сериал, ставший символом эпохи, в нём драма, любовь и семейные тайны переплетались с повседневностью. Герои жили рядом, ссорились, мирились, теряли и находили друг друга. Для миллионов людей этот сериал — тёплое напоминание о времени, когда чувства казались искренними, а жизнь — понятной. Наш кроссворд способен вернуть тех героев в ваши жизни, собрать по крупицам воспоминания — имя за именем, судьбу за судьбой. Вспомните, как звали культовых персонажей, — справятся только настоящие фанаты!