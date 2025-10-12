Валдайский форум
12 октября, 12:00

Кроссворд: Сможете ли вы угадать всех этих персонажей «Санта-Барбары» по описанию?

«Санта-Барбару» в своё время не смотрел только тот, у кого не было телевизора. Название этого культового сериала 90-х уже стало нарицательным. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните персонажей! Угадайте их только по короткому описанию!

Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из фильма «Санта-Барбара», режиссёр Рик Бенневитц и др. / Kinopoisk, © Freepik

«Санта-Барбара» — сериал, ставший символом эпохи, в нём драма, любовь и семейные тайны переплетались с повседневностью. Герои жили рядом, ссорились, мирились, теряли и находили друг друга. Для миллионов людей этот сериал — тёплое напоминание о времени, когда чувства казались искренними, а жизнь — понятной. Наш кроссворд способен вернуть тех героев в ваши жизни, собрать по крупицам воспоминания — имя за именем, судьбу за судьбой. Вспомните, как звали культовых персонажей, — справятся только настоящие фанаты!

Вы чудесно справились с задачей и угадали всех персонажей культового сериала 90-х «Санта-Барбара»!

