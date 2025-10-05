Тест: Слабо угадать все 8 советских мультфильмов по второстепенным персонажам?

Советские мультфильмы чаще всего помнят по главным героям — Чебурашке, Карлсону или Винни Пуху. Но за их спинами всегда находятся не менее яркие и интересные персонажи, которые не пользуются такой популярностью. Но именно они придают историям шарм и раскрывают сюжет. Сегодня мы хотим проверить вашу память и внимательность: сможете ли вы отгадать советский мультфильм по второстепенному персонажу? Может, это мимо проходящий человек, питомец главного героя или антагонист истории. Проверьте, насколько хорошо вы помните мультфильмы детства!