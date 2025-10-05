Тест: Слабо угадать все 8 советских мультфильмов по второстепенным персонажам?
Сегодня мы обойдёмся без Чебурашки или Карлсона! Задача — угадать мультфильм по второстепенному персонажу. Проверьте, насколько вы внимательно смотрели советскую детскую классику?
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Кадр из мультфильма «Летучий корабль», режиссёр Гарри Бардин, сценарист Алексей Симуков / Kinopoisk, © RuTube / Россия 1, © Rutube / Затмение: Луноходчица
Советские мультфильмы чаще всего помнят по главным героям — Чебурашке, Карлсону или Винни Пуху. Но за их спинами всегда находятся не менее яркие и интересные персонажи, которые не пользуются такой популярностью. Но именно они придают историям шарм и раскрывают сюжет. Сегодня мы хотим проверить вашу память и внимательность: сможете ли вы отгадать советский мультфильм по второстепенному персонажу? Может, это мимо проходящий человек, питомец главного героя или антагонист истории. Проверьте, насколько хорошо вы помните мультфильмы детства!
Советские мультфильмы, конечно, любили все, но зрители также очень ценили и кино. Мы предлагаем вам угадать немой фильм СССР по 1 кадру! Но Советский Союз славился не только своим кинематографом, но и поэзией, испытайте свою память на прочность и попробуйте продолжить эти строки из стихотворений Рубальской!
- Тест: Каковы ваши шансы выжить в фильме ужасов? Спастись под силу только сильнейшим!
вчера в 10:00
- Тест: В СССР все дети пели эти песни — продолжите строчки из музыки советских мультфильмов?
3 октября, 13:41
- Кроссворд: Только советские интеллигенты правильно ответят на все 10 вопросов по истории СССР!
2 октября, 13:30