Тест: Лишь советские романтики смогут продолжить строки из стихов Рубальской без ошибок

Лариса Рубальская известна не только как автор проникновенной лирики, но и как человек, сумевший соединить простоту слов с глубиной чувств. На её стихотворения написаны десятки популярных композиций, которые исполняют и советские звёзды эстрады, и современные артисты. Алла Пугачёва, Валерий Леонтьев, Ирина Аллегрова, София Ротару — этот список можно продолжать долго! Творчество поэтессы пронизано темами любви, дружбы, прощания, драмы и, конечно же, невероятной близости. Эти глубокие строки продолжают жить не только на страницах книг, но и в мелодиях, которые мы знаем наизусть!