Тест: Лишь советские романтики смогут продолжить строки из стихов Рубальской без ошибок
Сегодня свой день рождения отмечает Лариса Рубальская — поэтесса, чьи стихи до сих пор живут в памяти нескольких поколений! А насколько хорошо их знаете именно вы?
Обложка © НБ / Вадим Тараканов, ТВ / Вячеслав Прокофьев, ЮП / Вышинский Денис
Лариса Рубальская известна не только как автор проникновенной лирики, но и как человек, сумевший соединить простоту слов с глубиной чувств. На её стихотворения написаны десятки популярных композиций, которые исполняют и советские звёзды эстрады, и современные артисты. Алла Пугачёва, Валерий Леонтьев, Ирина Аллегрова, София Ротару — этот список можно продолжать долго! Творчество поэтессы пронизано темами любви, дружбы, прощания, драмы и, конечно же, невероятной близости. Эти глубокие строки продолжают жить не только на страницах книг, но и в мелодиях, которые мы знаем наизусть!
Совсем недавно мы вспоминали Сергея Ожегова — великого лингвиста и автора «Словаря русского языка».
