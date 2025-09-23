Тест: Кто вы по методу Фрейда — ответьте на 8 вопросов и узнайте тайные аспекты личности
23 сентября 1939 года скончался Зигмунд Фрейд — человек, который радикально изменил представления о человеческой психике и создал свой особый метод исследования подсознания!
Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik © Gettyimages / universalimagesgroup
С помощью кажущихся на первый взгляд странными вопросов, свободных ассоциаций и анализа снов Фрейд умел выявлять скрытые стороны личности, противоречия и внутренние конфликты. Его подход вызывал дискуссии и споры — многие считали его идеи слишком смелыми, порой даже провокационными. Он говорил о бессознательном и о том, что наша личность складывается из конфликтов и подавленных желаний, и показывал, как на первый взгляд повседневные мысли и поступки могут быть отражением глубоких внутренних процессов. Метод Фрейда, несмотря на критику и споры, оказал колоссальное влияние на психотерапию, позволив взглянуть на человека не только как на рациональное существо, но и как на сложный мир эмоций, скрытых желаний и мотивов. Сегодня мы предлагаем и вам заглянуть внутрь себя, изучить потаённые стороны характера и узнать то, что обычно остаётся скрытым не только от чужих, но и от собственных глаз!
А что, если вы не бунтарь и даже не романтик, а, например, редиска или помидор? Заинтригованы? Тогда ответьте на 5 вопросов и узнайте, кто вы из «Чиполлино»! А это испытание для тех, у кого всё подсознание заполнено фильмами и сериалами, — нужно угадать, какие предметы из отечественных фильмов мы спрятали за смайликами!
- Тест: Только 5% взрослого населения угадают значения этих 8 слов из «Словаря русского языка»
вчера в 13:30
- Тест: Ответьте на 5 вопросов, а мы скажем, в какой истории Стивена Кинга вам самое место
21 сентября, 10:00
- Тест: Чиполлино, Синьор Помидор, а может, Редиска — узнайте, кто вы из культового мультика СССР
20 сентября, 10:00