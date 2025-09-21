Тест: Ответьте на 5 вопросов, а мы скажем, в какой истории Стивена Кинга вам самое место

Маленькие городки, дома с длинными коридорами, привычные лица соседей — Стивен Кинг талантливо превращает повседневные вещи в источник ужаса и находит монстров не только в темноте, но и в человеческой душе. Он написал десятки историй, которые стали частью массовой культуры, легли в основу культовых фильмов, а их герои до сих пор пугают и завораживают новые поколения! В его книгах есть место мистике, боли, воспоминаниям и вечным вопросам о справедливости и человеческой природе. И, пожалуй, в каждом из нас живёт что-то от его персонажей. Предлагаем вам погрузиться в этот удивительный мир и понять, в каком из мрачных сюжетов Кинга вы смогли бы поселиться!