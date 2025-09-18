Тест: Кого из этих персонажей мультиков СССР Клара Румянова никогда не озвучивала?
18 сентября 2004 года не стало Клары Румяновой — актрисы, чей голос навсегда остался в истории советской анимации. А вы хорошо помните персонажей, которых она озвучила?
Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik / creativetoons, © «Винни Пух», режиссёр Фёдор Хитрук, сценаристы Борис Заходер, Фёдор Хитрук, Алан Милн, © «Малыш и Карлсон», режиссёр Борис Степанцев, сценаристы Борис Ларин, Астрид Линдгрен / Kinopoisk, © kino-teatr, © Rutube / МультКульт, © imdb
Звонким, светлым и удивительно живым голосом Клары Румяновой говорят десятки любимых персонажей из нашего детства. Добрые и озорные, упрямые и смешные, романтичные и немножко грустные герои учили миллионы юных зрителей дружбе, взаимопомощи и милосердию. Но именно благодаря анкерам озвучки эти мальчики, девочки, животные и даже предметы не только говорили, но и смеялись, мечтали и становились друзьями каждому ребёнку. Сегодня мы решили вспомнить культовые мультфильмы СССР и проверить: сможете ли вы угадать, кого из этих персонажей Клара Румянова никогда не озвучивала?
