Тест: Кого из этих персонажей мультиков СССР Клара Румянова никогда не озвучивала?

Звонким, светлым и удивительно живым голосом Клары Румяновой говорят десятки любимых персонажей из нашего детства. Добрые и озорные, упрямые и смешные, романтичные и немножко грустные герои учили миллионы юных зрителей дружбе, взаимопомощи и милосердию. Но именно благодаря анкерам озвучки эти мальчики, девочки, животные и даже предметы не только говорили, но и смеялись, мечтали и становились друзьями каждому ребёнку. Сегодня мы решили вспомнить культовые мультфильмы СССР и проверить: сможете ли вы угадать, кого из этих персонажей Клара Румянова никогда не озвучивала?