Тест: Из каких фильмов СССР эти кудрявые герои — 8/8 наберут заядлые любители локонов

В толпе люди с необычной причёской всегда притягивают взгляды: легкомысленные завитки, артистичные локоны или изысканные волны — не обратить на них внимание просто невозможно! Режиссёры и костюмеры десятилетиями играют с волосами, чтобы подчеркнуть характеры героев. Кудри способны придать образу озорства или романтичности, добавить драматичности или подчеркнуть лёгкость. Нередко именно волосы становятся визуальной подсказкой для зрителя: перед нами мечтатель, балагур или роковая красавица. А советские стилисты уж точно знали толк в том, как завитки превращают персонажа в особенного, запоминающегося и живого кумира! Проверим, насколько хорошо вы помните такие фильмы?