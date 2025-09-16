Владимир Путин
16 сентября, 13:01

Тест: Из каких фильмов СССР эти кудрявые герои — 8/8 наберут заядлые любители локонов

16 сентября отмечают День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей! В мире советского кинематографа тоже немало кудрявых героев, их мы сегодня и вспомним!

Обложка © Кадр из фильма «Д&#x60;Артаньян и три мушкетёра», режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценаристы Марк Розовский, Александр Дюма / Kinopoisk © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков / Kinopoisk

В толпе люди с необычной причёской всегда притягивают взгляды: легкомысленные завитки, артистичные локоны или изысканные волны — не обратить на них внимание просто невозможно! Режиссёры и костюмеры десятилетиями играют с волосами, чтобы подчеркнуть характеры героев. Кудри способны придать образу озорства или романтичности, добавить драматичности или подчеркнуть лёгкость. Нередко именно волосы становятся визуальной подсказкой для зрителя: перед нами мечтатель, балагур или роковая красавица. А советские стилисты уж точно знали толк в том, как завитки превращают персонажа в особенного, запоминающегося и живого кумира! Проверим, насколько хорошо вы помните такие фильмы?

На прошедших выходных в Москве отмечали День города, и мы не могли пройти мимо этого важного события! Сможете отгадать фильмы СССР по кадрам со столицей на 8/8? Больше советских фильмов любите отечественную литературу? Тогда вам наверняка будет интересно, в какой семье из произведений русских классиков вы бы чувствовали себя родным!

