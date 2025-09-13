Тест: Лишь москвичи в третьем поколении отгадают фильмы СССР по кадрам со столицей на 8/8
Сегодня в столице России, Москве, важный праздник — День города. Самое время вспомнить культовые советские фильмы, где Белокаменная стала главной героиней!
Обложка © Кадр из фильма «Я шагаю по Москве», режиссёр Георгий Данелия, сценарист Геннадий Шпаликов / Kinopoisk
Столица России каждый год становится местом притяжения для миллионов туристов и гостей со всего мира. Москву любят за её неповторимое сочетание истории и современности: величественный Кремль и новостройки, тихие переулки и шумные проспекты, старинные усадьбы и ультрамодные кварталы. Город постоянно меняется и развивается, сохраняя при этом исторические объекты и памятники архитектуры. Не секрет, что именно Москва была излюбленным местом и для советских режиссёров. Её узнаваемые локации — от Красной площади до ВДНХ, от Арбата до набережных Москвы-реки — становились не просто фоном, а полноценными героями картин. На улицах снимали романтические истории, драмы, комедии и детективы, которые до сих пор остаются в золотом фонде отечественного кино. Но узнаете ли вы Москву в кадре так же безошибочно, как своих любимых персонажей?
Колоритные, харизматичные персонажи — основа любого популярного фильма, и комедия «Сваты» — яркое тому подтверждение! Выберите известные фразочки героев и узнайте, кто вы из культового сериала. А это испытание для настоящих филологов — нужно вспомнить, как пишутся эти восемь слов из русского языка.
