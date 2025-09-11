Тест: Иван Будько, Валюха или Женёк — выберите культовые фразочки и узнайте, кто вы из «Сватов»

«Сваты» — настоящий народный сериал, где каждый персонаж был узнаваемым и близким. Иван с его деревенской хитринкой и житейской философией, Валентина — душа и забота, Ольга — строгая, но справедливая, Юрий — рассудительный интеллигент и, конечно же, Женя — предмет обожания всей семьи! Однако особый смех у зрителей всегда вызывали цитаты героев. Колкие реплики разлетались по стране, каждый раз вызывая на лице улыбку и тёплые воспоминания. Сегодня и вам выпал шанс пройтись по этим колким репликам и узнать, кто же вы из легендарного сериала!