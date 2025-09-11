Тест: Иван Будько, Валюха или Женёк — выберите культовые фразочки и узнайте, кто вы из «Сватов»
Сегодня, 11 сентября, свой день рождения отмечает Фёдор Добронравов — актёр, которого миллионы зрителей прежде всего запомнили по роли колоритного Ивана Будько в сериале «Сваты»!
Обложка © Фото © Кадр из фильма «Сваты», режиссёр Юрий Морозов, сценарист Андрей Яковлев и др. / Kinopoisk
«Сваты» — настоящий народный сериал, где каждый персонаж был узнаваемым и близким. Иван с его деревенской хитринкой и житейской философией, Валентина — душа и забота, Ольга — строгая, но справедливая, Юрий — рассудительный интеллигент и, конечно же, Женя — предмет обожания всей семьи! Однако особый смех у зрителей всегда вызывали цитаты героев. Колкие реплики разлетались по стране, каждый раз вызывая на лице улыбку и тёплые воспоминания. Сегодня и вам выпал шанс пройтись по этим колким репликам и узнать, кто же вы из легендарного сериала!
«Сваты» подарили нам огромное количество неологизмов и авторских выражений, но это совсем не значит, что грамотное произношение и красивая речь остались в прошлом. Этот тест на грамотность поможет вам освежить знания! А это испытание для тех, кто пересмотрел все советские комедии, — нужно отгадать 6 фильмов с участием Надежды Румянцевой.
