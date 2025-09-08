Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

8 сентября, 13:00

Тест: Международный день грамотности — 99% населения не сможет написать эти 8 слов без ошибок

8 сентября отмечается Международный день грамотности — дата, которая появилась как напоминание о важности знаний и умения правильно пользоваться родным языком!

Коллаж © Life.ru. Фото © «Шедеврум»

Русский язык — один из самых богатых и сложных в мире: в нём огромное количество правил, исключений и тонкостей, которые нужно знать, чтобы писать и говорить правильно. Но ведь орфография — это не только школьные оценки или диктанты. Это то, что сопровождает нас всю жизнь! По тому, как человек строит фразы, пишет письма или даже произносит отдельные слова, можно многое сказать о его внимательности, образованности и уважении к собеседникам. Пришло время узнать, насколько уверенно вы владеете русским!

Любите докапываться до истины и отгадывать ребусы? Тогда попробуйте ответить на семь каверзных вопросов на логику из легендарной передачи «Что? Где? Когда?». А если тест на грамотность пройден без ошибок, то вам просто необходимо вспомнить другие предметы и ответить на 10 вопросов из школьной программы СССР!

Тест: Если вы не прогуливали уроки литературы, то точно вставите пропуски в стихи Цветаевой
Виктория Мишинкина
