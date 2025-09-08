Тест: Международный день грамотности — 99% населения не сможет написать эти 8 слов без ошибок

Русский язык — один из самых богатых и сложных в мире: в нём огромное количество правил, исключений и тонкостей, которые нужно знать, чтобы писать и говорить правильно. Но ведь орфография — это не только школьные оценки или диктанты. Это то, что сопровождает нас всю жизнь! По тому, как человек строит фразы, пишет письма или даже произносит отдельные слова, можно многое сказать о его внимательности, образованности и уважении к собеседникам. Пришло время узнать, насколько уверенно вы владеете русским!