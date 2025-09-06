Тест: Только опытный барбер угадает, из каких фильмов СССР эти 7 бородачей

Борода может подчеркнуть силу и мужественность героя, добавить персонажу мудрости или, наоборот, мягкости и тепла. Иногда с её помощью режиссёры и костюмеры создавали колоритного разбойника или весёлого деревенского мужика, а иногда — строгого учёного, философа или доброго волшебника. А ведь борода действительно является важной частью характера и может многое рассказать о её «хозяине»!