6 сентября, 10:00

Тест: Только опытный барбер угадает, из каких фильмов СССР эти 7 бородачей

Сегодня отмечается День бороды — праздник, который берёт своё начало со времён Петра I. Именно он установил налог на ношение бороды! А сейчас это прекрасный повод вспомнить такую яркую часть образа в советском кино.

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Бриллиантовая рука», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk, © Freepik

Борода может подчеркнуть силу и мужественность героя, добавить персонажу мудрости или, наоборот, мягкости и тепла. Иногда с её помощью режиссёры и костюмеры создавали колоритного разбойника или весёлого деревенского мужика, а иногда — строгого учёного, философа или доброго волшебника. А ведь борода действительно является важной частью характера и может многое рассказать о её «хозяине»!

Уметь перевоплощаться и примерять на себя разные образы — одно из самых важных качеств актёра! Евгений Леонов справлялся с этим на ура. Кстати, сможете угадать 8 фильмов с его участием? Сентябрь подкрался незаметно, а значит, самое время продолжить строки из главных осенних хитов на 6/6.

BannerImage
