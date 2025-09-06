Тест: Только опытный барбер угадает, из каких фильмов СССР эти 7 бородачей
Сегодня отмечается День бороды — праздник, который берёт своё начало со времён Петра I. Именно он установил налог на ношение бороды! А сейчас это прекрасный повод вспомнить такую яркую часть образа в советском кино.
Коллаж © Life.ru. Обложка © «Бриллиантовая рука», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk, © Freepik
Борода может подчеркнуть силу и мужественность героя, добавить персонажу мудрости или, наоборот, мягкости и тепла. Иногда с её помощью режиссёры и костюмеры создавали колоритного разбойника или весёлого деревенского мужика, а иногда — строгого учёного, философа или доброго волшебника. А ведь борода действительно является важной частью характера и может многое рассказать о её «хозяине»!
Уметь перевоплощаться и примерять на себя разные образы — одно из самых важных качеств актёра! Евгений Леонов справлялся с этим на ура. Кстати, сможете угадать 8 фильмов с его участием? Сентябрь подкрался незаметно, а значит, самое время продолжить строки из главных осенних хитов на 6/6.
- Тест: Лишь настоящий романтик отгадает самые осенние фильмы СССР всего по 1 кадру
вчера в 13:35
- Тест: Только сам Друзь ответит на 7 каверзных вопросов на логику из «Что? Где? Когда?»
4 сентября, 13:30
- Тест: Не только «Третье сентября» — слабо продолжить строки из главных осенних хитов?
3 сентября, 13:30