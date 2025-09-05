Тест: Лишь настоящий романтик отгадает самые осенние фильмы СССР всего по 1 кадру
Когда за окном дождь и пожелтевшие листья, самое время укутаться в плед, налить себе горячего чаю и согреть душу любимыми советскими фильмами. Этим мы сейчас и займёмся!
Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik, © «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk
Осень в кино — это особая пора. Режиссёры часто использовали её как фон для историй о любви, дружбе, непростых судьбах и личных переживаниях. Лёгкая грусть, холодный воздух, романтика дождливых улиц и шорох опавшей листвы будто созданы для того, чтобы на экране рождались самые тёплые и пронзительные сцены! Мы собрали самые яркие кадры из легендарных фильмов, где осень становится не только временем года, но и частью истории!
Осень любят не только режиссёры, но и музыканты, иначе как объяснить такое большое количество песен про это время года. Мы собрали самые известные из них, чтобы вы смогли продолжить легендарные строки! А это испытание для тех, кто всей душой обожает советский кинематограф и актёров того времени — нужно угадать 8 культовых фильмов с Евгением Леоновым!
