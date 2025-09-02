Мессенджер MAX
2 сентября, 13:30

Тест: Преданный зритель отгадает 8 культовых фильмов с Леоновым, профан поплывёт уже на первом

2 сентября 1926 года родился великий советский актёр Евгений Леонов. В такую знаменательную для всех поклонников отечественного кино дату предлагаем вспомнить его культовые роли вместе!

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / starline, © Кадр из фильма «Джентльмены удачи», режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Полосатый рейс», режиссёр Владимир Фетин, сценаристы Алексей Каплер, Виктор Конецкий / Kinopoisk

Природное обаяние и особая харизма сделали Леонова настоящим народным любимцем, ведь зрители влюблялись в его персонажей с первых минут! Он мог быть простодушным и трогательным, смешным до слёз и вместе с тем невероятно глубоким и многогранным. Актёр одинаково органично смотрелся как в лёгких комедиях, так и в серьёзных драматических фильмах, умел играть на грани юмора и трагедии, всегда оставаясь искренним и настоящим. Режиссёры особенно ценили его универсальность и умение создавать живые образы, которые до сих пор остаются в памяти. За свою карьеру он подарил миру десятки ролей, каждая из которых стала по-своему знаковой, — от ярких киноперсонажей до героев мультипликации, голоса которых невозможно перепутать!

Евгений Леонов, бесспорно, подарил нам множество ярких персонажей, но не стоит забывать и про других не менее ярких личностей. Например, сможете ли вы отличить цитаты Фаины Раневской от других колких фразочек? А этот тест для истинных ценителей советской музыки — нужно продолжить строки из культовых песен Иосифа Кобзона.

Тест: Если вы не прогуливали уроки литературы, то точно вставите пропуски в стихи Цветаевой
