Тест: Преданный зритель отгадает 8 культовых фильмов с Леоновым, профан поплывёт уже на первом
2 сентября 1926 года родился великий советский актёр Евгений Леонов. В такую знаменательную для всех поклонников отечественного кино дату предлагаем вспомнить его культовые роли вместе!
Природное обаяние и особая харизма сделали Леонова настоящим народным любимцем, ведь зрители влюблялись в его персонажей с первых минут! Он мог быть простодушным и трогательным, смешным до слёз и вместе с тем невероятно глубоким и многогранным. Актёр одинаково органично смотрелся как в лёгких комедиях, так и в серьёзных драматических фильмах, умел играть на грани юмора и трагедии, всегда оставаясь искренним и настоящим. Режиссёры особенно ценили его универсальность и умение создавать живые образы, которые до сих пор остаются в памяти. За свою карьеру он подарил миру десятки ролей, каждая из которых стала по-своему знаковой, — от ярких киноперсонажей до героев мультипликации, голоса которых невозможно перепутать!
