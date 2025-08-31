Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 08:00

Тест: Если вы не прогуливали уроки литературы, то точно вставите пропуски в стихи Цветаевой

31 августа 1941 года оборвалась жизнь Марины Цветаевой — великой поэтессы XX века, чьи проникновенные и глубокие стихотворения невозможно спутать с чужими!

Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik / 0melapics, © bigenc

Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik / 0melapics, © bigenc

Жизнь Марины Цветаевой была непростой: революция, эмиграция, голод, бедность и тяжёлое возвращение домой. Но именно в этом переплетении боли и силы рождалась поэзия, которая трогает до глубины души. Цветаева писала о том, что близко каждому: о любви и разлуке, о дружбе и предательстве, о поиске самого себя и истинного предназначения. В её строках слышится восторг, отчаяние, нежность и трагичность одновременно. Поэтесса умела превращать самые личные переживания в произведения, которые до сих пор вызывают у читателей целый всплеск эмоций и переживаний. Многие наверняка слышали известные строки, но можно ли вас назвать истинным поклонником творчества Цветаевой?

Фаина Раневская тоже была мастером слова, а её фразы до сих пор цитируют в обществе. А вам слабо отличить её колкие высказывания от других не менее ярких выражений? Любите более сложные и запутанные сюжеты? Тогда попробуйте отгадать 7 фильмов Дэвида Финчера всего по 1 кадру!

Тест: Заполнить пропуски в хитах группы «Комбинация» под силу лишь настоящему королю 90-х
Тест: Заполнить пропуски в хитах группы «Комбинация» под силу лишь настоящему королю 90-х
BannerImage
Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • Марина Цветаева
  • поэзия
  • Ностальгия
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar