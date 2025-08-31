Тест: Если вы не прогуливали уроки литературы, то точно вставите пропуски в стихи Цветаевой

Жизнь Марины Цветаевой была непростой: революция, эмиграция, голод, бедность и тяжёлое возвращение домой. Но именно в этом переплетении боли и силы рождалась поэзия, которая трогает до глубины души. Цветаева писала о том, что близко каждому: о любви и разлуке, о дружбе и предательстве, о поиске самого себя и истинного предназначения. В её строках слышится восторг, отчаяние, нежность и трагичность одновременно. Поэтесса умела превращать самые личные переживания в произведения, которые до сих пор вызывают у читателей целый всплеск эмоций и переживаний. Многие наверняка слышали известные строки, но можно ли вас назвать истинным поклонником творчества Цветаевой?