Тест: Если вы не прогуливали уроки литературы, то точно вставите пропуски в стихи Цветаевой
31 августа 1941 года оборвалась жизнь Марины Цветаевой — великой поэтессы XX века, чьи проникновенные и глубокие стихотворения невозможно спутать с чужими!
Жизнь Марины Цветаевой была непростой: революция, эмиграция, голод, бедность и тяжёлое возвращение домой. Но именно в этом переплетении боли и силы рождалась поэзия, которая трогает до глубины души. Цветаева писала о том, что близко каждому: о любви и разлуке, о дружбе и предательстве, о поиске самого себя и истинного предназначения. В её строках слышится восторг, отчаяние, нежность и трагичность одновременно. Поэтесса умела превращать самые личные переживания в произведения, которые до сих пор вызывают у читателей целый всплеск эмоций и переживаний. Многие наверняка слышали известные строки, но можно ли вас назвать истинным поклонником творчества Цветаевой?
Фаина Раневская тоже была мастером слова, а её фразы до сих пор цитируют в обществе. А вам слабо отличить её колкие высказывания от других не менее ярких выражений? Любите более сложные и запутанные сюжеты? Тогда попробуйте отгадать 7 фильмов Дэвида Финчера всего по 1 кадру!
- Тест: «День Победы», «Я люблю тебя, жизнь» — сколько песен Кобзона вы знаете наизусть?
вчера в 06:00
- Тест: Хлеб в фильмах СССР — узнаете 6 картин по кадрам с главным продуктом советского человека?
29 августа, 14:00
- Тест: Не только «Бойцовский клуб» — слабо отгадать 7 фильмов Дэвида Финчера всего по 1 кадру?
28 августа, 13:30