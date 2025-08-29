Тест: Хлеб в фильмах СССР — узнаете 6 картин по кадрам с главным продуктом советского человека?
Хлебный Спас — третий по счёту в августовской череде Спасов. Этот день издавна связывали с окончанием жатвы и отмечали свежими караваями. А давайте вернём эту традицию?
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM /MAUNIYAH, © ТАСС / Михаил Потырнике
Хлеб всему голова — пословица, которую знают все! Именно хлеб был мерой достатка, знаком уважения и гостеприимства. У многих в памяти осталась детская привычка — откусить корочку свежего батона по дороге из магазина, пока мама не видит. К хлебу в нашей культуре особое отношение, и неудивительно, что он так часто появляется и в книгах, и в песнях и, конечно, в кино. В советских фильмах этот значимый продукт встречается особенно часто!
