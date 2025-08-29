Мессенджер MAX
29 августа, 14:00

Тест: Хлеб в фильмах СССР — узнаете 6 картин по кадрам с главным продуктом советского человека?

Хлебный Спас — третий по счёту в августовской череде Спасов. Этот день издавна связывали с окончанием жатвы и отмечали свежими караваями. А давайте вернём эту традицию?

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM /MAUNIYAH, © ТАСС / Михаил Потырнике

Хлеб всему голова — пословица, которую знают все! Именно хлеб был мерой достатка, знаком уважения и гостеприимства. У многих в памяти осталась детская привычка — откусить корочку свежего батона по дороге из магазина, пока мама не видит. К хлебу в нашей культуре особое отношение, и неудивительно, что он так часто появляется и в книгах, и в песнях и, конечно, в кино. В советских фильмах этот значимый продукт встречается особенно часто!

Если между бутербродом со свежим хлебом и чипсами вы выберете второе, то вам просто необходимо пройти этот тест и узнать, каких чипсов вкус у вашей души! Лето подходит к концу, а значит, самое время провести оставшиеся дни по-настоящему незабываемо — ответьте на 6 вопросов и узнайте, в чём вам повезёт до конца августа 2025!

