Тест: Назовите главное негативное качество, а мы скажем, на какой вкус чипсов похожа ваша душа

Чипсы любят и дети, и взрослые, их подают на вечеринках, берут на прогулки и тихо пытаются открыть в кинотеатре! Сегодня вкусовое разнообразие этой закуски поражает: от классических солёных и сырных до паприки, краба, барбекю и экзотических комбинаций со специями. Кто-то любит мягкую сливочную нотку, кто-то ищет остроту, а кто-то наслаждается необычными сочетаниями. Но если подумать глубже, чипсы — это не только перекус. Каждый выбор отражает определённое настроение, отношение к миру и даже характер.И вот именно эта мысль вдохновила нас пойти дальше и попробовать соотнести привычки и эмоции с этими хрустящими ломтиками!