Тест: День рождения русской тельняшки — узнаете культовые фильмы по героям в полосатых рубахах?
Сегодня День рождения русской тельняшки — той самой полосатой рубахи, которая давно стала элементом одежды не только для моряков и военных. Носили её и герои этого теста!
Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik, © «Каникулы строгого режима», режиссёр Игорь Зайцев, сценаристы Фёдор Крестовый, Андрей Кивинов / Kinopoisk
История тельняшки уходит к середине XIX века, когда она появилась как часть формы французских моряков, а позже заняла своё место и в российском флоте. Кстати, полоски были придуманы не случайно: в них легче заметить человека за бортом. Но со временем тельняшка стала не только символом морской службы, но и особым знаком причастности к братству людей в погонах. Она вошла в жизнь десантников, пограничников, спецподразделений и превратилась в универсальную, удобную, простую и прочную вещь. Постепенно полосатая рубаха и вовсе вышла за пределы армейской дисциплины и стала частью повседневного гардероба. Этот элемент одежды легко представить и на герое советского фильма, и на персонаже современной картины. Поэтому мы собрали кадры из культовых сюжетов воедино, чтобы проверить ваши знания!
Грядут холода, а значит, самое время подготовить запасы на зиму: лечо, солёные помидоры, компот и, конечно же, варенье! Но перед этим обязательно пройдите этот тест и попробуйте угадать, из каких картин СССР эти кадры с вареньем! А если хотите погрузиться в ностальгию с головой, то попробуйте отличить строки из хитов группы «Кино» от других известных песен того времени.
- Тест: Друг или волк в овечьей шкуре — 6 вопросов подскажут, насколько токсична ваша дружба
вчера в 14:00
- Тест: Бог страсти или скромняга — выберите любимый фрукт и узнайте, насколько вы сексуальны
17 августа, 08:00
- Тест: Лишь советские бабушки отгадают, из каких 7 фильмов и мультиков эти кадры с вареньем
16 августа, 08:00