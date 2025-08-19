Мессенджер MAX
19 августа, 13:30

Тест: День рождения русской тельняшки — узнаете культовые фильмы по героям в полосатых рубахах?

Сегодня День рождения русской тельняшки — той самой полосатой рубахи, которая давно стала элементом одежды не только для моряков и военных. Носили её и герои этого теста!

Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik, © «Каникулы строгого режима», режиссёр Игорь Зайцев, сценаристы Фёдор Крестовый, Андрей Кивинов / Kinopoisk

История тельняшки уходит к середине XIX века, когда она появилась как часть формы французских моряков, а позже заняла своё место и в российском флоте. Кстати, полоски были придуманы не случайно: в них легче заметить человека за бортом. Но со временем тельняшка стала не только символом морской службы, но и особым знаком причастности к братству людей в погонах. Она вошла в жизнь десантников, пограничников, спецподразделений и превратилась в универсальную, удобную, простую и прочную вещь. Постепенно полосатая рубаха и вовсе вышла за пределы армейской дисциплины и стала частью повседневного гардероба. Этот элемент одежды легко представить и на герое советского фильма, и на персонаже современной картины. Поэтому мы собрали кадры из культовых сюжетов воедино, чтобы проверить ваши знания!

Грядут холода, а значит, самое время подготовить запасы на зиму: лечо, солёные помидоры, компот и, конечно же, варенье! Но перед этим обязательно пройдите этот тест и попробуйте угадать, из каких картин СССР эти кадры с вареньем!

Тест: Друг или волк в овечьей шкуре — 6 вопросов подскажут, насколько токсична ваша дружба
Виктория Мишинкина
