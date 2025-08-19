Тест: День рождения русской тельняшки — узнаете культовые фильмы по героям в полосатых рубахах?

История тельняшки уходит к середине XIX века, когда она появилась как часть формы французских моряков, а позже заняла своё место и в российском флоте. Кстати, полоски были придуманы не случайно: в них легче заметить человека за бортом. Но со временем тельняшка стала не только символом морской службы, но и особым знаком причастности к братству людей в погонах. Она вошла в жизнь десантников, пограничников, спецподразделений и превратилась в универсальную, удобную, простую и прочную вещь. Постепенно полосатая рубаха и вовсе вышла за пределы армейской дисциплины и стала частью повседневного гардероба. Этот элемент одежды легко представить и на герое советского фильма, и на персонаже современной картины. Поэтому мы собрали кадры из культовых сюжетов воедино, чтобы проверить ваши знания!