Тест: Лишь советские бабушки отгадают, из каких 7 фильмов и мультиков эти кадры с вареньем
Варенье — пожалуй, самая древняя и любимая сладость, которая сопровождает нас с самого раннего детства не только в жизни, но и в любимых фильмах и мультиках!
Обложка © Кадр из фильма «Королевство кривых зеркал», режиссёр Александр Роу, сценаристы Лев Аркадьев, Виталий Губарев / Kinopoisk
Помните, как на кухне стоял густой аромат варящейся в большой кастрюле смородины или клубники, как бабушка аккуратно раскладывала горячее лакомство по банкам, а потом укутывала их полотенцами? А как приятно зимой открыть заветную баночку, почуять сладкий запах и насладиться этим насыщенным и ярким вкусом! Кадры из фильмов и мультиков СССР, где мелькает баночка варенья, мгновенно вызывают ту самую ностальгию, тёплую грусть и приятные воспоминания из прошлого. Так давайте вместе погрузимся в эти незабываемые моменты!
Не спешите лезть в шкаф и искать заветную баночку — перед этим не забудьте пройти ещё одно испытание: нужно вспомнить, из каких 6 фильмов СССР эти кадры с холодильниками! А этот тест для тех, кто испытывает частые перемены настроения и с трудом контролирует эмоции, — ответьте на 7 вопросов и узнайте, псих вы или нет!
