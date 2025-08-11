Тест: Псих или нормальный человек — ответьте на 7 вопросов и узнайте, стоит ли идти к врачу

Психика — сложнейший механизм, от которого напрямую зависит качество нашей жизни. Это не просто настроение или характер, как думают многие, а целый внутренний мир со своими реакциями, убеждениями или травмами, которые мы порой даже не осознаём. Психика отвечает за то, как мы воспринимаем себя и других, как справляемся с трудностями, как ведём себя в конфликте и что выбираем в стрессе: бежать, замирать или бороться. И если снаружи человек кажется спокойным, то это ещё не значит, что внутри у него нет бури. Иногда тревога, раздражительность, подозрительность или склонность к чрезмерной драме — это не особенности, а важные звоночки, которые нельзя игнорировать. Сегодня мы предлагаем вам ответить на 7 простых вопросов, чтобы лучше узнать себя и прислушаться к внутреннему голосу!