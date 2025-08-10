Встреча Путина и Трампа
10 августа, 08:00

Тест: Лишь строитель назовёт эти 7 инструментов, остальные не отличат плоскогубцы от пассатижей

Сегодня в России отмечают День строителя — профессиональный праздник всех, кто создаёт, проектирует и воплощает в жизнь то, где мы живём и работаем. А ещё это отличный повод проверить ваши знания!

Строительство — одна из самых нужных и уважаемых профессий: от неё зависит комфорт, безопасность и качество жизни каждого из нас. За фасадами и бетонными плитами стоят не только кирпичи и арматура, но и огромный труд, точный расчёт, опыт и серьёзная ответственность. Инженерная смекалка, внимание к деталям, знание множества тонкостей от состава штукатурки до правильного выбора инструмента — всем этим должен обладать настоящий профессионал. Но даже обычному человеку навыки строительства часто пригождаются в повседневной жизни, поэтому мы решили проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в инструментах!

