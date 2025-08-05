Тест: Киса, Копалыч и другие — только фанат Папанова угадает 7 фильмов с его участием
5 августа 1987 года не стало Анатолия Папанова — актёра, которого по-настоящему любила вся страна! Предлагаем ещё раз вспомнить, насколько сильный след он оставил в истории отечественного кино.
Коллаж © Life.ru. Обложка © «Бриллиантовая рука», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской, © «Белорусский вокзал», режиссёр Андрей Смирнов, сценарист Вадим Трунин / Kinopoisk, © Freepik / memetsaputra
Анатолий Папанов с лёгкостью играл комедийные и драматические роли, мог быть грубоватым, трогательным, строгим, ироничным, трагическим, а часто всем сразу. Он органично смотрелся в любом жанре, озвучивал мультфильмы, играл в театре и кино — и везде выделялся особой харизмой и энергией. Именно за это его до сих пор любят, уважают и помнят миллионы зрителей. Если вы росли на советских фильмах, то наверняка узнаете самые культовые картины с его участием!
Сезон сочных и спелых арбузов в самом разгаре, и мы не смогли пройти мимо такого яркого повода! В этом тесте вам предстоит вспомнить, в каких известных фильмах СССР встречается главный символ лета. А это испытание для тех, кто обращает внимание на самые мелкие детали, — нужно угадать 10 культовых советских картин по кадрам с пивом!
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