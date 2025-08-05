Тест: Киса, Копалыч и другие — только фанат Папанова угадает 7 фильмов с его участием

Анатолий Папанов с лёгкостью играл комедийные и драматические роли, мог быть грубоватым, трогательным, строгим, ироничным, трагическим, а часто всем сразу. Он органично смотрелся в любом жанре, озвучивал мультфильмы, играл в театре и кино — и везде выделялся особой харизмой и энергией. Именно за это его до сих пор любят, уважают и помнят миллионы зрителей. Если вы росли на советских фильмах, то наверняка узнаете самые культовые картины с его участием!