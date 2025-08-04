Тест: Парки аттракционов и карусели в фильмах СССР — лишь заядлый экстремал наберёт 6/6

Эти ощущения знакомы каждому: лёгкий адреналин, смех до слёз, чувство полной свободы и какой-то беззаботной радости. И ведь каждому взрослому иногда просто необходимо немного побыть ребёнком! Забежать в парк, купить сахарную вату, посмеяться с друзьями, а потом закружиться на цепочной карусели или прыгнуть на американские горки. Советское кино умело использовать такие яркие сцены, чтобы показать эмоции героев, создать атмосферу лёгкости или, наоборот, подчеркнуть внутреннюю драму. А насколько хорошо вы разбираетесь в мире адреналина?