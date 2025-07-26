Тест: «Галя, у нас отмена!» — слабо узнать 6 фильмов СССР по кадрам с продавщицами?
Сегодня в России отмечается День работника торговли — праздник тех, кто каждый день общается с людьми, следит за кассой и поставками и при этом сохраняет терпение и вежливость!
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © Кадр из фильма «Я шагаю по Москве», режиссёр Георгий Данелия, сценарист Геннадий Шпаликов / Kinopoisk
В советское время, когда очереди были нормой, а дефицит — привычным делом, работа продавца была особо почётной и престижной! Неудивительно, что именно работники универмагов, местных магазинчиков и прилавков нередко становились героями множества фильмов. Эти персонажи были живыми, настоящими, со своими слабостями, характером и огромной силой духа! Они спорили с покупателями, ругались с поставщиками, флиртовали с приезжими и, конечно же, мечтали о большем! А вы сможете вспомнить, про кого именно идёт речь? Сейчас выясним!
Совсем недавно был день рождения у Ивана Охлобыстина — актёра, который запомнился большинству зрителей по роли эксцентричного доктора из «Интернов». Сегодня и вам выпал шанс оказаться на месте бедных интернов — выберите тупость и узнайте, как бы вас оскорбил доктор Быков! А этот тест для тех, кто вырос на знаменитой волшебной киновселенной, — ответьте на 6 вопросов и узнайте, кто вы из «Гарри Поттера».
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