Тест: «Галя, у нас отмена!» — слабо узнать 6 фильмов СССР по кадрам с продавщицами?

В советское время, когда очереди были нормой, а дефицит — привычным делом, работа продавца была особо почётной и престижной! Неудивительно, что именно работники универмагов, местных магазинчиков и прилавков нередко становились героями множества фильмов. Эти персонажи были живыми, настоящими, со своими слабостями, характером и огромной силой духа! Они спорили с покупателями, ругались с поставщиками, флиртовали с приезжими и, конечно же, мечтали о большем! А вы сможете вспомнить, про кого именно идёт речь? Сейчас выясним!