Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 13:33

Тест: Выберите тупость и узнайте, как бы вас оскорбил доктор Быков из «Интернов»

22 июля отмечает день рождения Иван Охлобыстин — актёр, режиссёр и, без преувеличения, человек-эпоха для поклонников сериала «Интерны». Сегодня и вам выпал шанс стать одним из его подопечных!

Коллаж © Life.ru Фото © Кадр из фильма «Интерны», режиссёр Максим Пежемский, сценарист Александр Кагарманов / kinopoisk

Коллаж © Life.ru Фото © Кадр из фильма «Интерны», режиссёр Максим Пежемский, сценарист Александр Кагарманов / kinopoisk

Доктор Быков стал одной из самых запоминающихся фигур в истории российского телевидения. Заведующий отделением щедро раздавал подзатыльники, ироничные прозвища и язвительные ремарки своим интернам, но при этом каким-то чудом всё равно оставался в их глазах человеком, которому хочется доверять. В образе Быкова соединились пугающая строгость, сарказм в чистом виде и особая способность превращать даже безобидную глупость в повод для эффектного, пусть и едкого, уничижительного монолога. А теперь представьте себя на месте тех самых интернов: чуть-чуть промедлили, запутались в диагнозах или просто сказали глупость — и вот фирменная характеристика от шефа готова!

А вы когда-нибудь мечтали вернуться в прошлое и вновь прочувствовать атмосферу советского курорта? Если да, то осуществите эту возможность прямо сейчас — ответьте на 5 лёгких вопросов и узнайте, кто вы на пляже СССР! А это испытание только для истинных любителей поэзии — нужно продолжить строки из стихотворений Маяковского на 6/6.

Тест: Ливанов, Камбербэтч, Роберт Дауни – младший — для какого Шерлока вы бы стали идеальным Ватсоном?
Тест: Ливанов, Камбербэтч, Роберт Дауни – младший — для какого Шерлока вы бы стали идеальным Ватсоном?
Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • Иван Охлобыстин
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar