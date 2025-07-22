Тест: Выберите тупость и узнайте, как бы вас оскорбил доктор Быков из «Интернов»
22 июля отмечает день рождения Иван Охлобыстин — актёр, режиссёр и, без преувеличения, человек-эпоха для поклонников сериала «Интерны». Сегодня и вам выпал шанс стать одним из его подопечных!
Коллаж © Life.ru Фото © Кадр из фильма «Интерны», режиссёр Максим Пежемский, сценарист Александр Кагарманов / kinopoisk
Доктор Быков стал одной из самых запоминающихся фигур в истории российского телевидения. Заведующий отделением щедро раздавал подзатыльники, ироничные прозвища и язвительные ремарки своим интернам, но при этом каким-то чудом всё равно оставался в их глазах человеком, которому хочется доверять. В образе Быкова соединились пугающая строгость, сарказм в чистом виде и особая способность превращать даже безобидную глупость в повод для эффектного, пусть и едкого, уничижительного монолога. А теперь представьте себя на месте тех самых интернов: чуть-чуть промедлили, запутались в диагнозах или просто сказали глупость — и вот фирменная характеристика от шефа готова!
А вы когда-нибудь мечтали вернуться в прошлое и вновь прочувствовать атмосферу советского курорта? Если да, то осуществите эту возможность прямо сейчас — ответьте на 5 лёгких вопросов и узнайте, кто вы на пляже СССР! А это испытание только для истинных любителей поэзии — нужно продолжить строки из стихотворений Маяковского на 6/6.
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