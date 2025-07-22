Тест: Выберите тупость и узнайте, как бы вас оскорбил доктор Быков из «Интернов»

Доктор Быков стал одной из самых запоминающихся фигур в истории российского телевидения. Заведующий отделением щедро раздавал подзатыльники, ироничные прозвища и язвительные ремарки своим интернам, но при этом каким-то чудом всё равно оставался в их глазах человеком, которому хочется доверять. В образе Быкова соединились пугающая строгость, сарказм в чистом виде и особая способность превращать даже безобидную глупость в повод для эффектного, пусть и едкого, уничижительного монолога. А теперь представьте себя на месте тех самых интернов: чуть-чуть промедлили, запутались в диагнозах или просто сказали глупость — и вот фирменная характеристика от шефа готова!