Тест: Каким Шерлоком вы бы были? Ливанов, Камбербэтч или Роберт Дауни – младший

История про великого сыщика с Бейкер-стрит началась ещё в XIX веке: британский писатель Артур Конан Дойл придумал Холмса как персонажа рассказов, но быстро понял, что перед ним — фигура куда большего масштаба. С тех пор образ Шерлока постоянно переосмыслялся: от классического джентльмена с трубкой до гения с непростым характером, стремительного, нелюдимого, иногда грубого, но всегда — невероятно умного. И хотя в основе всех фильмов и сериалов один и тот же герой, в каждой стране и в каждом десятилетии Холмс получается особенным. В честь дня памяти Артура Конана Дойла 7 июля мы предлагаем узнать, какой же вы Шерлок: Ливанов, Камбербэтч или Роберт Дауни – младший!