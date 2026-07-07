Тест: Каким Шерлоком вы бы были? Ливанов, Камбербэтч или Роберт Дауни – младший
7 июля 1930 года не стало Артура Конана Дойла, автора самого известного детектива. По «Шерлоку Холмсу» сделали множество экранизаций, а самих звёздных сыщиков не сосчитать. Но давайте всё-таки узнаем, на какого Шерлока вы похожи: Ливанова, Камбербэтча или Дауни-младшего
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История про великого сыщика с Бейкер-стрит началась ещё в XIX веке: британский писатель Артур Конан Дойл придумал Холмса как персонажа рассказов, но быстро понял, что перед ним — фигура куда большего масштаба. С тех пор образ Шерлока постоянно переосмыслялся: от классического джентльмена с трубкой до гения с непростым характером, стремительного, нелюдимого, иногда грубого, но всегда — невероятно умного. И хотя в основе всех фильмов и сериалов один и тот же герой, в каждой стране и в каждом десятилетии Холмс получается особенным. В честь дня памяти Артура Конана Дойла 7 июля мы предлагаем узнать, какой же вы Шерлок: Ливанов, Камбербэтч или Роберт Дауни – младший!
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