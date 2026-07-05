Тест: Фанат с лёгкостью узнает все работы Владимира Меньшова в кино, а профан не наберёт и 4/8

Владимир Меньшов умел появиться в кадре так, что зритель запоминал его даже в небольшой роли. А как режиссёр он снимал истории, которые давно разошлись на цитаты и до сих пор собирают у экранов разные поколения. 5 июля 2021 года Владимира Меньшова не стало, но его фильмы и роли остаются частью большого отечественного кино. В этом тесте мы собрали 8 режиссёрских и актёрских работ гения. Сможете узнать их по одному кадру или запутаетесь уже на середине?