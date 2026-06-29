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29 июня, 13:00

Тест: Элитные 18% вспомнят 6 фильмов СССР по кадрам с обнимашками, остальные с треском проиграют!

29 июня отмечается очень тёплый праздник — Всемирный день объятий! Давайте же вспомним наши любимые советские фильмы и угадаем их по кадру с обнимашками. Но только 18% зрителей смогут безошибочно набрать 6/6!

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Кадр из фильма «Большая перемена», режиссёр Алексей Коренев, сценаристы Алексей Коренев, Георгий Садовников / Kinopoisk

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Кадр из фильма «Большая перемена», режиссёр Алексей Коренев, сценаристы Алексей Коренев, Георгий Садовников / Kinopoisk

29 июня отмечается Всемирный день объятий. Самое время проверить, насколько хорошо вы помните советское кино не по знаменитым фразам, песням и финальным сценам, а по одному-единственному кадру, где герои обнимаются. Кажется, что такие сцены забыть невозможно, но тест быстро покажет, кто смотрел классику внимательно, а кто просто уверен в себе заранее. Набрать 6/6 смогут только настоящие знатоки!

Часто ли вы путешествовали по России? Собирайтесь, а мы отправляемся в путешествие по русскому языку: угадайте значения 7 региональных слов! А также попробуйте узнать советские фильмы по кадрам с молодёжью или уже забыли свою молодость? И наконец, вспомните ещё и детство: назовите 8 кинокартин СССР по школьникам!

Тест: Угадать, из каких фильмов СССР эти непопулярные цитаты, смогут только люди старше 40!
Тест: Угадать, из каких фильмов СССР эти непопулярные цитаты, смогут только люди старше 40!
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Анна Московко
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