Тест: Элитные 18% вспомнят 6 фильмов СССР по кадрам с обнимашками, остальные с треском проиграют!
29 июня отмечается очень тёплый праздник — Всемирный день объятий! Давайте же вспомним наши любимые советские фильмы и угадаем их по кадру с обнимашками. Но только 18% зрителей смогут безошибочно набрать 6/6!
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Кадр из фильма «Большая перемена», режиссёр Алексей Коренев, сценаристы Алексей Коренев, Георгий Садовников / Kinopoisk
29 июня отмечается Всемирный день объятий. Самое время проверить, насколько хорошо вы помните советское кино не по знаменитым фразам, песням и финальным сценам, а по одному-единственному кадру, где герои обнимаются. Кажется, что такие сцены забыть невозможно, но тест быстро покажет, кто смотрел классику внимательно, а кто просто уверен в себе заранее. Набрать 6/6 смогут только настоящие знатоки!
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