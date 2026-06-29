Тест: Элитные 18% вспомнят 6 фильмов СССР по кадрам с обнимашками, остальные с треском проиграют!

29 июня отмечается Всемирный день объятий. Самое время проверить, насколько хорошо вы помните советское кино не по знаменитым фразам, песням и финальным сценам, а по одному-единственному кадру, где герои обнимаются. Кажется, что такие сцены забыть невозможно, но тест быстро покажет, кто смотрел классику внимательно, а кто просто уверен в себе заранее. Набрать 6/6 смогут только настоящие знатоки!