Тест: Угадать, из каких фильмов СССР эти непопулярные цитаты, смогут только люди старше 40!

Советское кино подарило зрителям сотни реплик, которые давно стали частью повседневной речи. Но среди них есть и менее известные цитаты — те, что не звучат на каждом шагу, однако мгновенно вызывают в памяти любимые сцены у настоящих поклонников. Мы собрали несколько таких фраз и предлагаем проверить свою память. Сможете ли вы определить, из каких культовых советских фильмов они взяты? Предупреждаем: этот тест окажется проще для тех, кто застал эти картины на телеэкранах или пересматривал их десятки раз.