Тест: Угадать, из каких фильмов СССР эти непопулярные цитаты, смогут только люди старше 40!
Эти фразы не разошлись на мемы и не стали крылатыми выражениями, но когда-то их знали все, кому сегодня уже за 40. Проверьте, насколько хорошо вы помните советскую классику: узнать фильмы по таким цитатам смогут лишь самые внимательные зрители!
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Советское кино подарило зрителям сотни реплик, которые давно стали частью повседневной речи. Но среди них есть и менее известные цитаты — те, что не звучат на каждом шагу, однако мгновенно вызывают в памяти любимые сцены у настоящих поклонников. Мы собрали несколько таких фраз и предлагаем проверить свою память. Сможете ли вы определить, из каких культовых советских фильмов они взяты? Предупреждаем: этот тест окажется проще для тех, кто застал эти картины на телеэкранах или пересматривал их десятки раз.
Проверьте также вашу память на цитаты из фильма «Человек с бульвара Капуцинов»! А также обязательно проверьте, какая вы героиня песен Меладзе: Тропикана, Магдалина, Сэра или другие? И сразитесь с таймером в знаниях школьной программы: ответьте на 10 вопросов как можно быстрее!