Тест: Кто и как это сказал? 7 каверзных вопросов по цитатам из «Человека с бульвара Капуцинов»

23 июня 1987 года на экраны вышел фильм, который полюбили тысячи зрителей. «Человек с бульвара Капуцинов» подарил людям десятки ярких персонажей, искромётный юмор и цитаты, давно ушедшие в народ. Помните ли вы остроумного Билли и серьёзного Джонни? Проверьте свою память и чувство юмора в нашем тесте из 7 вопросов. Узнаем, сможете ли вы блеснуть остроумием или уступите в этом самому Кингу!