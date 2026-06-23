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23 июня, 15:10

Тест: Кто и как это сказал? 7 каверзных вопросов по цитатам из «Человека с бульвара Капуцинов»

23 июня 1987 года вышел на экраны знаменитый советский комедийный вестерн «Человек с бульвара Капуцинов»! А сможете ли вы правильно вспомнить эти 7 цитат из фильма? Или проиграете Билли Кингу в остроумии?

Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из фильма «Человек с бульвара Капуцинов», режиссёр Алла Сурикова и др. / Kinopoisk

Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из фильма «Человек с бульвара Капуцинов», режиссёр Алла Сурикова и др. / Kinopoisk

23 июня 1987 года на экраны вышел фильм, который полюбили тысячи зрителей. «Человек с бульвара Капуцинов» подарил людям десятки ярких персонажей, искромётный юмор и цитаты, давно ушедшие в народ. Помните ли вы остроумного Билли и серьёзного Джонни? Проверьте свою память и чувство юмора в нашем тесте из 7 вопросов. Узнаем, сможете ли вы блеснуть остроумием или уступите в этом самому Кингу!

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Анна Московко
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