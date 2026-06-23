Тест: Какая вы героиня песен Валерия Меладзе — Сэра, тропикана, Магдалина или кто-то ещё?
23 июня отмечает день рождения певец, чьи песни знает каждая уважающая себя женщина, — Валерий Меладзе! В его текстах очень часто появляются загадочные героини. Хотите узнать, на кого вы похожи? Ответьте всего на 6 вопросов, а мы скажем, кто вы из них.
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин © GPTChat / Анна Московко
23 июня день рождения отмечает Валерий Меладзе — певец, чьи песни давно стали саундтреком к любви, расставаниям и судьбоносным встречам. В его хитах живут яркие и незабываемые героини: загадочная Сэра, страстная тропикана-женщина, недосягаемая Вера и девушка из высшего общества. Каждая из них по-своему покоряет сердца и оставляет след в чужой судьбе. А на кого из этих легендарных женщин похожи вы? Ответьте всего на 6 вопросов и узнайте, какая героиня песен Меладзе скрывается в вашей душе.
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