Тест: Какой вы важный овощ на грядке? Помидор, огурец, капуста, тыква или баклажан

Кажется, что овощи на грядке мало чем отличаются друг от друга? На самом деле у каждого из них свой нрав. В День свежих овощей мы подготовили тест, в котором вы сможете узнать, каким обитателем огорода вы являетесь! Помидор любит быть в центре событий, огурец ценит спокойствие и гармонию, капуста заботится о близких, тыква мыслит с размахом, а баклажан идёт своим путём. Этот тест поможет взглянуть на себя с неожиданной стороны и узнать, какое место вы заняли бы на самой важной грядке. Отвечайте честно и готовьтесь к урожаю неожиданных результатов! Кстати, Life.ru недавно поделился топ-15 многолетних цветов для ваших садов, а также как увеличить плодородие своих посевов с помощью вертикальных грядок!