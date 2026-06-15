Неприхотливые многолетники: 15 лучших цветов для дачи, которые цветут всё лето и не требуют ухода
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15 лучших многолетних цветов для сада и дачи: цветут всё лето, не требуют полива и укрытия на зиму. Каталог с фото и названиями, условия посадки, какие клумбы нужны. Создайте красивый цветник без хлопот с Life.ru!
Что посадить на даче из цветов: Почему многолетники выгоднее однолетников. Обложка © GPTChat
Клумба мечты часто разбивается о дачную реальность: приехали на выходные, а там сорняки, сухая земля и три жалких бутона. На Life.ru уже выходил большой обзор 35 неприхотливых растений для дачи: от однолетников до кустарников. В этой статье берём только многолетники и разбираем, как собрать цветник, который будет радовать всё лето без ежедневного дежурства с лейкой.
Почему многолетники лучше однолетников для занятых дачников
Почему многолетники выгоднее однолетников. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Molly Shannon
Главный плюс многолетников простой: посадили один раз, а дальше растение возвращается каждый сезон. Не нужно каждую весну заново покупать десятки пакетиков семян, возиться с рассадой на подоконнике и переживать, что половина ростков не дожила до переезда на дачу. Для занятых людей это не романтика сада, а нормальная экономия сил.
Деньги тоже работают в пользу многолетников. Да, хороший саженец может стоить дороже просто семян, но он живёт на участке годами, разрастается и часто даёт материал для деления. Один куст лилейника, флокса или хосты со временем можно превратить в несколько растений. У клумбы появляется скелет, а не ежегодная лотерея: взойдёт, не взойдёт, смоет дождём или съест слизень.
Как мы отбирали растения: критерии неприхотливости
Как выбрать неприхотливые цветы для участка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / africa_pink
Для такой подборки мало выбрать красивые цветы. Нам нужны растения, которые не превращают дачника в личного садовника. Важны зимостойкость, способность пережить несколько сухих дней, нормальная реакция на обычную садовую почву и минимум подкормок. Ещё один критерий: растение должно сохранять декоративность не только в момент пышного цветения.
Есть и честная оговорка. Не все цветы из списка цветут без паузы с июня по сентябрь, и обещать такое было бы нечестно. Пион и ирис дают яркий, но короткий пик, хоста и бруннера больше работают листвой, астильба любит влагу. Зато вместе они создают цветник, где одни растения сменяют другие, а участок не выглядит пустым после первой волны цветения.
15 неприхотливых многолетников: каталог с фото и советами
Ниже собрали растения для разных зон сада: солнце, полутень, сухие места, влажные уголки и декоративные бордюры. У каждого свой характер, поэтому универсального цветка «посадил и забыл» не существует. Зато можно подобрать набор, который выдержит обычный дачный режим: полив по выходным, прополку по настроению и подкормку без фанатизма.
Лилейник
Лилейник для солнечной дачной клумбы. Фото © Wikipedia / Doronenko
Лилейник часто называют цветком для тех, кто хочет красивую клумбу без садовой аспирантуры. Он любит солнце, но мирится и с лёгкой полутенью, хорошо зимует и быстро разрастается. Каждый отдельный цветок живёт недолго, зато бутоны раскрываются один за другим, поэтому куст выглядит нарядно долго. Главное, не сажать его в глухую тень и иногда удалять старые цветоносы.
Пион травянистый
Травянистый пион: яркое цветение в начале лета. Фото © Freepik
Пион не цветёт всё лето, и это важно сказать сразу. Зато в начале сезона он даёт такой мощный эффект, что клумба сразу выглядит яркой и красивой. Ему нужно солнечное место, рыхлая почва и отсутствие частых пересадок. Если посадить пион правильно, куст может жить на одном месте десятилетиями. После цветения остаётся плотная зелень, которая закрывает пустоты в цветнике.
Хоста
Хоста для теневых уголков сада. Фото © Wikipedia
Хоста нужна там, где цветы обычно сдаются: в тени, под деревьями, у забора, рядом с северной стеной дома. Главная красота у неё не в цветах, а в листьях: зелёных, сизых, пёстрых, крупных или узких. Поливать хосту всё же придётся, особенно в засуху, но ежедневного ухода она не требует. Минус один: молодые листья любят слизни, поэтому в сырых местах за ними нужно следить.
Астильба
Астильба для полутени и влажной почвы. Фото © Wikipedia / El Grafo
Астильба подходит для полутени и влажной почвы. Её пушистые метёлки цветут обычно в середине лета, а резная листва украшает клумбу и после цветения. Это не растение для сухого припёка: без воды она быстро теряет вид. Зато у водоёма, рядом с хостами или в теневом цветнике астильба работает отлично. Её стоит выбирать тем, у кого на участке есть влажный угол, где другие цветы капризничают.
Очиток видный
Очиток видный для сухих, солнечных мест. Фото © Wikipedia / André Karwath
Очиток видный хорош для солнечных мест, где почва быстро пересыхает. Он накапливает влагу в мясистых листьях, поэтому спокойно переносит жару и редкий полив. Цветёт ближе к концу лета и осенью, когда многие клумбы уже редеют. Его плотные шапки хорошо смотрятся рядом со злаками, рудбекией и эхинацеей. Перекорм ему только вредит: куст может развалиться.
Флокс метельчатый
Флокс метельчатый для ароматной летней клумбы. Фото © Wikipedia
Флоксы любят за аромат и пышные шапки цветов. Они неплохо зимуют, хорошо смотрятся группами и подходят для классической дачной клумбы. Лучше всего флоксы цветут на светлом месте, где нет сильной засухи и застоя воды. Чтобы куст не выглядел запущенным, старые соцветия стоит срезать. Ещё важно не загущать посадки: при плохом проветривании флоксы чаще болеют мучнистой росой.
Рудбекия
Рудбекия для яркого цветника в конце лета. Фото © Wikipedia
Рудбекия похожа на маленькое солнце на стебле: жёлтые лепестки, тёмная середина и бодрый вид даже в жару. Она любит открытые места, спокойно переносит обычную садовую почву и хорошо держит цветник во второй половине лета. Уход сводится к поливу в засуху и удалению увядших корзинок. В смешанной клумбе рудбекия закрывает момент, когда ранние многолетники уже отцвели.
Эхинацея
Эхинацея для солнечной клумбы и букетов. Фото © Wikipedia / Leonid Golovin
Эхинацея любит солнце и не слишком капризна в уходе. В тени она цветёт слабее, зато на открытом месте даёт крепкие стебли и крупные цветки, которые долго стоят в срезке. Засуху переносит лучше многих влаголюбивых растений, но совсем без воды в жаркое лето её оставлять не стоит. Хорошо смотрится рядом с рудбекией, декоративными злаками, тысячелистником и очитком.
Ирис бородатый
Бородатый ирис для сухого, солнечного участка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / high fliers
Ирис бородатый даёт яркое цветение в начале лета, но не тянет его до осени. Его сила в другом: он открывает сезон крупными цветками и хорошо переносит сухие, солнечные места. Главное правило: не заглублять корневище. Если посадить ирис слишком глубоко, цветения можно не дождаться. После цветения листья остаются зелёными веерами и держат форму клумбы.
Лаванда
Лаванда на даче: солнце, дренаж и минимум полива. Фото © Wikipedia / Frank Vincentz
Лаванда выглядит южной капризницей, но при правильном месте может спокойно жить и в средней полосе. Ей нужны солнце, лёгкая почва и хороший дренаж. Главный враг лаванды не мороз, а сырость у корней. Поливать её каждый день не надо, перекармливать тоже. После цветения куст слегка подрезают, чтобы он не разваливался и не превращался в древесный веник.
Гвоздика травянка
Гвоздика травянка для бордюров и дорожек. Фото © Wikipedia / Pethan
Гвоздика травянка подходит для бордюров, дорожек и переднего края клумбы. Она любит солнце, лёгкую почву и не уважает переувлажнения. Цветёт долго, пахнет приятно, а плотные куртинки закрывают землю и мешают сорнякам разгуляться. Полив нужен по мере высыхания почвы. Если удалять старые цветки, растение выглядит аккуратнее и дольше держит декоративность.
Бруннера
Бруннера для теневого сада и полутени. Фото © Wikipedia / Cephas
Бруннера хороша для полутени и теневых цветников. Весной она даёт нежные голубые цветки, похожие на незабудки, а потом работает крупными сердцевидными листьями. Особенно красивы пёстрые сорта: они подсвечивают тёмные углы сада без ярких цветов. Бруннера любит умеренно влажную почву, но не болото. На солнцепёке листья могут гореть, поэтому место лучше выбирать мягкое.
Бадан
Бадан для клумбы с декоративной листвой. Фото © Wikipedia / Jerzy Opioła
Бадан ценят за плотные кожистые листья, которые не теряют вид почти весь сезон. Весной он цветёт розовыми или сиреневыми соцветиями, а осенью листва часто краснеет. Растение спокойно растёт в полутени, не требует сложной агротехники и хорошо подходит для посадок у дорожек, камней, заборов. В сильной засухе его лучше полить, но в целом бадан относится к тем многолетникам, которые не любят лишнюю суету.
Тысячелистник декоративный
Декоративный тысячелистник для жаркого лета. Фото © Freepik
Декоративный тысячелистник выдерживает жару, бедную почву и редкий полив. Его зонтики бывают белыми, жёлтыми, розовыми, красными, поэтому растение легко вписать и в природный цветник, и в яркую дачную клумбу. Для обильного цветения лучше выбрать солнце или лёгкую полутень. В плодородной земле куст может активно разрастаться, так что иногда его придётся сдерживать.
Люпин
Люпин для яркой дачной клумбы. Фото © Wikipedia / Uz1awa
Люпин даёт высокие «свечи» соцветий и быстро делает клумбу заметной. Он любит солнце или лёгкую полутень, хорошо смотрится группами и может повторно зацвести ближе к концу лета, если вовремя срезать отцветшие цветоносы. Полив нужен регулярный, но без болота. Важно помнить: люпин активно рассеивается, поэтому тем, кто любит строгий порядок, лучше контролировать самосев.
Готовые схемы клумб для ленивых
Готовые схемы клумб из многолетников. Фото © Chat GPT / Софья Кузнецова
Солнечный вариант можно собрать из лилейника, рудбекии, эхинацеи, очитка, тысячелистника, лаванды, ириса и гвоздики травянки. Высокие растения лучше ставить назад или в центр, если клумба круговая. На передний край идут гвоздика и лаванда, середину занимают эхинацея и тысячелистник, а очиток страхует конец сезона.
Как на даче сделать клумбу из многолетников: теневой вариант. Фото © Chat GPT / Софья Кузнецова
Теневой вариант строится иначе: хоста, астильба, бруннера и бадан становятся основой, а флоксы можно поставить туда, где света больше. Такой цветник не будет похож на ярмарку красок, зато даст спокойную, плотную зелень и мягкое цветение. Ошибка новичка: посадить все растения вперемешку. Лучше повторять группы по три-пять кустов, тогда клумба выглядит продуманной, а не случайной высадкой после распродажи.
Что всё-таки придётся делать: минимальный уход
Минимальный уход за многолетниками по сезонам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Borovic
Весной нужно убрать старую листву, проверить, какие кусты разрослись, и при необходимости поделить их. В это же время можно добавить компост или комплексное удобрение, но без азартного перекорма. Многолетники не любят, когда их сначала забывают на год, а потом пытаются «исправить» ведром подкормки. Лучше меньше, но регулярно.
Летом главная работа: полив в засуху, прополка и срезка увядших соцветий. Осенью часть растений обрезают, часть оставляют зимовать с листвой, чтобы они лучше держали снег и выглядели декоративно. Молодые посадки в первую зиму можно замульчировать. Дальше сад уже начинает жить спокойнее: не сам по себе, конечно, но без ежедневной паники.
FAQ: ответы на частые вопросы
Частые вопросы о многолетниках для дачи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / / Yulia Sverdlova
Если вы только планируете посадить многолетники, наверняка возникнут вопросы об уходе и сроках посадки. Собрали самые популярные из них в коротком формате.
- Можно ли посадить многолетники и вообще не ухаживать? Нет, но большинству растений нужен лишь минимальный уход: полив в засуху, прополка и удаление отцветших соцветий.
- Когда лучше сажать многолетники? Большинство многолетников высаживают весной или в начале осени.
- Будут ли многолетники цвести в первый год после посадки? Не всегда, так как многие растения сначала наращивают корневую систему.
- Нужно ли укрывать многолетники на зиму? Большинство неприхотливых видов хорошо зимует без укрытия, но молодые посадки лучше замульчировать.
Неприхотливые многолетники не отменяют уход, но сильно снижают его цену: меньше рассады, меньше пересадок, меньше ежегодных трат и больше предсказуемости. Самая крепкая схема для дачи: сочетать растения с разными сроками цветения и разными ролями. Одни дают яркий пик, другие держат листву, третьи закрывают конец лета. Тогда цветник не зависит от одного капризного куста и спокойно переживает обычный дачный ритм.
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