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13 июня, 14:38

«Зло нельзя победить»: Вездесущая «американка» оккупирует дачи россиян

Агроном Воробьёв: Сорняк «американка» быстро занимает грядки и цветники

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Многие дачники жалуются на сорняк «американка» (галинсога), который быстро захватывает грядки, рассказал биолог Михаил Воробьёв. По его словам, однолетний сорняк легко выдёргивается, но быстро разрастается. Полностью защитить участок от заноса новых семян невозможно, их разносят ветер, птицы, вода и сами дачники.

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У галинсоги нет мощных корневищ, поэтому бороться с ним просто, нужно аккуратно подкапывать и выдёргивать вместе с корнем. Однако полностью избавиться от сорняков на участке не получится, они будут появляться независимо от качества ухода, отметил собеседник 360.ru.

«Зло нельзя победить. Борьба с ним и есть жизнь. То же самое касается сорняков, вредителей и болезней растений», — сыронизировал агроном.

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Борис Эльфанд
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