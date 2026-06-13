«Зло нельзя победить»: Вездесущая «американка» оккупирует дачи россиян

Многие дачники жалуются на сорняк «американка» (галинсога), который быстро захватывает грядки, рассказал биолог Михаил Воробьёв. По его словам, однолетний сорняк легко выдёргивается, но быстро разрастается. Полностью защитить участок от заноса новых семян невозможно, их разносят ветер, птицы, вода и сами дачники.

У галинсоги нет мощных корневищ, поэтому бороться с ним просто, нужно аккуратно подкапывать и выдёргивать вместе с корнем. Однако полностью избавиться от сорняков на участке не получится, они будут появляться независимо от качества ухода, отметил собеседник 360.ru.

«Зло нельзя победить. Борьба с ним и есть жизнь. То же самое касается сорняков, вредителей и болезней растений», — сыронизировал агроном.

Ранее дачникам дали пошаговую инструкцию по спасению огурцов от белой гнили. Грибковое заболевание может за пару дней уничтожить урожай. Причина заражения чаще всего кроется в плохом проветривании и переувлажнении.