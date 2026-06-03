Ещё успеваете в последний вагон! Что посадить в июне 2026, чтобы не опозориться перед соседями по даче Оглавление Почему июнь — не «пустой» месяц для огорода Что можно сажать в июне 2026: полный список Зелень для посадки в июне 2026 Ягоды и кустарники Цветы для клумб Лунный посевной календарь на июнь 2026 Благоприятные дни для посадок в июне 2026 Неблагоприятные дни для посадок Региональные особенности посадок в июне Средняя полоса и Подмосковье Урал и Сибирь Юг России и другие регионы Скороспелые сорта для быстрого урожая Уход за посадками в июне 2026: полив, подкормка, защита Life.ru рассказывает, что сажать в июне 2026 в открытый грунт: овощи, зелень, цветы, лунный календарь, благоприятные дни, регионы и советы по уходу! А ещё расскажем про региональные особенности посадок в июне. 3 июня, 14:00 Что сажать в июне 2026: список овощей, зелени, цветов и лунный календарь. Обложка © Gemini Nano Banana

Июнь 2026 года — не время закрывать посевную, а хороший шанс получить второй или поздний урожай. Почва уже прогрелась, ночи стали теплее, а длинный световой день помогает семенам быстро всходить. Life.ru составил посевной календарь на июнь 2026 и расскажет, что сажать в первый месяц лета!

Почему июнь — не «пустой» месяц для огорода

Что сажать в июне 2026 в открытый грунт: почему первый месяц лета не «пустой»? Фото © Freepik

Многие дачники ошибочно считают, что к началу лета всё уже должно быть посажено. На самом деле июнь подходит для повторных посевов зелени, редиса, салатов, моркови, свёклы, огурцов, кабачков и цветов. Если весна была холодной, именно июнь становится самым надёжным временем для теплолюбивых культур.

Главный плюс июня — это прогретая почва. Семена быстрее прорастают, рассада меньше болеет после пересадки, а риск возвратных заморозков в средней полосе и Подмосковье обычно уже минимален. Особенно это важно для огурцов, тыквенных, фасоли, базилика, томатов и перцев. Июньские посадки помогают продлить сезон. Если посеять зелень и редис не один раз, а с интервалом 10–14 дней, свежий урожай будет идти волнами почти всё лето. Итак, что же можно сажать в первый месяц лета?

Что можно сажать в июне 2026: полный список

Что сажать в июне 2026: полный список культур для посадки в открытый грунт. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

В июне 2026 в открытый грунт можно сажать культуры с коротким сроком созревания, рассаду теплолюбивых овощей и однолетние цветы. Для вашего удобства мы составили подробную таблицу овощей и кронеплодов, подходящих для посадки в грунт в этом месяце. Но помните, важно учитывать погоду в своём регионе. Что ещё можно сажать в открытый грунт в июне 2026?

Зелень для посадки в июне 2026

В июне хорошо растёт почти вся зелень, поэтому сеять её можно каждые две недели. Итак, что посадить: укроп;

петрушку;

кинзу;

салат листовой;

руколу;

шпинат;

базилик;

мангольд;

лук на перо;

горчицу салатную;

кресс-салат.

Укроп, салат и рукола быстро всходят, но в жару могут уходить в стрелку. Чтобы этого избежать, сейте их не на открытом пекле, а на грядках с лёгкой полутенью и регулярно поливайте. Если вы только планируете посевы, заранее проверьте качество посадочного материала: о том, какие семена лучше выбрать для посадки, мы подробно рассказывали в отдельном материале.

Ягоды и кустарники

Июнь подходит не столько для массовой посадки ягодников, сколько для укоренения, пересадки с закрытой корневой системой и ухода. Можно посадить: землянику садовую в контейнерах;

клубнику с закрытой корневой системой;

малину в контейнерах;

смородину и крыжовник с закрытыми корнями;

жимолость в контейнерах.

После посадки ягодные кусты нужно хорошо пролить и замульчировать. В жару молодые растения лучше притенить на 3–5 дней. Кстати, недавно Life.ru писал о том, как за 7 дней получить богатый урожай, не потратив ни рубля! Обязательно прочитайте, что на самом деле нужно делать с ненужной травой и как за одну неделю улучшить состояние вашей рассады.

Цветы для клумб

Июнь — удачный месяц для однолетников. Многие из них успеют зацвести уже этим летом. Что посадить в открытый грунт: бархатцы;

настурцию;

циннию;

космею;

календулу;

лаватеру;

алиссум;

маттиолу;

годецию;

декоративную фасоль;

подсолнечник декоративный.

Бархатцы и календула полезны не только для красоты. Их часто сажают рядом с овощами, потому что они украшают грядки и помогают сделать посадки более разнообразными.

Лунный посевной календарь на июнь 2026

Лунный посевной календарь для дачника на июнь 2026: фазы Луны в первый месяц лета. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Для вашего удобства мы собрали лунный посевной календарь для посадок в июне 2026 в одну табличку. Ниже мы рассмотрим благоприятные и нежелательные дни для работы с грунтом в этом месяце. Кстати, если вы хотите подробнее ознакомиться с лунным календарём для дачников — рекомендуем посмотреть материал с полным списком дат, фаз Луны, влиянием знаков зодиака и советами по уходу за растениями! А также Life.ru составил календарь красоты и здоровья на 2026 год согласно лунным фазам и знакам зодиака.

Благоприятные дни для посадок в июне 2026

Лучшие дни для посадки культур, плодоносящих над землёй: 2, 8, 9, 16, 17, 18, 28 и 29 июня. В эти даты можно высаживать рассаду томатов, перцев, баклажанов, огурцов, кабачков, патиссонов и сеять однолетние цветы. Для корнеплодов подойдут 3, 4, 8, 9, 12, 16, 17, 20, 21, 25, 26 и 30 июня. Это даты для моркови, свёклы, репы, редиса, дайкона и картофеля.

Самыми удачными днями в популярных посевных календарях часто называют 17, 25 и 30 июня. Но 30 июня приходится на полнолуние, поэтому активные посадки лучше перенести на 17 или 25 июня, а 30 июня оставить для ухода, планирования и спокойных работ без повреждения растений.

Неблагоприятные дни для посадок

Главные дни отдыха в июне 2026 года — 15 и 30 июня. В новолуние и полнолуние лучше не сеять, не пикировать, не пересаживать и не проводить сильную обрезку. Также осторожнее стоит быть в дни резких похолоданий, сильной жары, ливней и ветра. Даже самый удачный лунный день не поможет, если высадить рассаду в сухую землю под палящее солнце.

Региональные особенности посадок в июне

Что сажать в июне 2026: региональные особенности посадок в июне. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Как мы уже писали, при работе с рассадой важно учитывать не только лунные фазы и благоприятные дни, но и погодные условия в вашем регионе. Одна и та же культура в Краснодарском крае и в Сибири будет вести себя по-разному. Давайте разберёмся, какие особенности ухода и роста есть в разных регионах.

Средняя полоса и Подмосковье

В средней полосе и Подмосковье в июне можно сажать почти все основные культуры: морковь, свёклу, редис, дайкон, репу, огурцы, кабачки, патиссоны, горох, фасоль, капусту, зелень и цветы. Томаты, перцы и баклажаны лучше высаживать рассадой. Если ночи прохладные, первое время используйте дуги со спанбондом.

Урал и Сибирь

На Урале и в Сибири угроза холодных ночей может сохраняться до первой декады июня. Теплолюбивые культуры лучше высаживать под временное укрытие. Что можно сажать: скороспелые огурцы;

томаты рассадой;

капусту рассадой;

редис в первой половине месяца;

салат, укроп, петрушку;

горох;

бархатцы и календулу.

Для открытого грунта выбирайте ранние и холодостойкие сорта. В низинах и на продуваемых участках рассаду лучше не оставлять без укрытия.

Юг России и другие регионы

На юге России в июне можно сажать практически всё без укрытия. Хорошо идут повторные посевы огурцов, фасоли, зелени, кабачков, кукурузы, арбузов и дынь. В Краснодарском крае, Ростовской области, Астрахани и Крыму главная проблема июня — не холод, а жара и пересыхание почвы. Посевы лучше делать вечером, грядки мульчировать, а молодые растения защищать от палящего солнца.

На Северо-Западе, в Ленинградской области и Карелии, июньские посадки лучше сочетать с укрытиями. В открытый грунт можно сеять зелень, редис, горох, бархатцы, календулу, а томаты и перцы первое время держать под спанбондом.

Скороспелые сорта для быстрого урожая

Что посадить в июне 2026: список скороспелых сортов самых популярных культур. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Для посадки в первый месяц лета выбирайте сорта с коротким сроком вегетации. Чтобы не запутаться, ищите на упаковке пометки: «ранний», «скороспелый» или «для открытого грунта». Также для июньской посадки не стоит брать поздние сорта, если до холодов в вашем регионе остаётся меньше трёх месяцев. Лучше получить небольшой, но гарантированный урожай, чем ждать культуру, которая не успеет вызреть. Для вашего удобства Life.ru составил таблицу со скороспелыми сортами огурцов, томатов, кабачков и других популярных культур! А теперь давайте разберёмся в уходе за рассадой в июне 2026.

Уход за посадками в июне 2026: полив, подкормка, защита

Как ухаживать за огородом и посадками в июне 2026? Лунный посевной календарь, региональные особенности и скороспелые культуры в большом гиде от Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / O. Kalacheva

Июньские посадки требуют внимательного полива. Семена должны лежать во влажной почве до появления всходов. После посева грядку лучше слегка уплотнить, полить тёплой водой и прикрыть нетканым материалом. Поливать лучше утром или вечером. В жару не лейте холодную воду по листьям: это стресс для растений. Огурцы, кабачки, салаты и зелень особенно чувствительны к пересыханию.

Подкормки нужны умеренные. Через 10–14 дней после всходов можно дать слабую азотную подкормку для зелени и листовых культур. Для томатов, перцев, огурцов и кабачков позже понадобятся калий и фосфор, чтобы растения не только наращивали листья, но и завязывали плоды.

Итак, подводя итог, можно сказать, что посев в грунт зависит от региона, погоды и свободного места на участке. Однако в большинстве случаев сеять можно огурцы, кабачки, морковь, свёклу, редис, фасоль, зелень и однолетние цветы, а рассадой высаживать томаты, перцы, баклажаны и капусту. Напомним, что лучшие дни согласно лунному календарю —это 2, 8, 9, 16–18, 28 и 29 июня. А для спокойных работ из-за полнолуния лучше оставить 17, 25 и 30 июня. Кстати, чтобы проверить свои познания в искусстве быть дачником, пройдите тест — «Что можно делать в огороде, а что — нет!». Обязательно сравните результаты с близкими и друзьями. Life.ru желает вам удачных работ на даче!

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