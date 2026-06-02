Как избавиться от муравьёв в дачном доме и квартире в 2026 году: полный гайд по борьбе с насекомыми

Муравьи кажутся безобидными соседями только до тех пор, пока в доме из ни не появляется целая колония. Сначала на кухне можно заметить одного-двух разведчиков, а спустя несколько дней насекомые уже уверенно перемещаются по столешницам, шкафам и подоконникам. Особенно часто проблема возникает летом в квартирах и на дачах. Life.ru разобрался, почему муравьи приходят в дом, чем они опасны и какие методы действительно работают в 2026 году.

Почему муравьи появляются в дачном доме и квартире

Муравьи приходят туда, где есть доступ к еде, воде и безопасным местам для обустройства гнезда. Больше всего их привлекают сахар, сладости, хлебные крошки, корм для домашних животных и продукты, хранящиеся в открытом виде. В квартиру насекомые могут проникать через вентиляцию, трещины в стенах, щели возле труб и окон. В частных домах и на дачах путей ещё больше: через фундамент, террасу, хозяйственные постройки или с территории участка.

Главная причина, по которой муравьи быстро захватывают помещение, — наличие постоянного источника пищи. Если условия оказываются подходящими, разведчики приводят к находке остальных членов колонии. Чаще всего колонии устраиваются: за кухонными шкафами;

под плинтусами;

возле раковин и других источников влаги;

внутри стен и перекрытий;

под напольным покрытием;

в кладовых и подсобных помещениях.

Чем опасны муравьи в жилых помещениях

Появление нескольких насекомых в доме — не просто эстетическая проблема. При большой численности колония способна создать серьёзные бытовые неудобства. Кроме того, некоторые виды способны болезненно кусаться, особенно если потревожить гнездо во время уборки или ремонта. Муравьи могут: загрязнять продукты питания;

переносить бактерии и загрязнения на лапках;

проникать в шкафы, контейнеры и упаковки с едой;

устраивать гнёзда в стенах, под полом и за мебелью;

быстро расселяться по нескольким помещениям одновременно;

возвращаться даже после частичного уничтожения колонии.

Как найти колонию муравьёв и определить масштаб проблемы

Перед началом борьбы важно понять, где находится колония. Обычно о её присутствии говорят следующие признаки: постоянное появление муравьёв в одном и том же месте;

наличие хорошо заметных муравьиных дорожек;

скопление насекомых возле воды или продуктов;

появление муравьёв сразу в нескольких комнатах.

Чтобы найти гнездо, проследите за маршрутом насекомых. Чаще всего они движутся по плинтусам, в углах помещений и вдоль коммуникаций. Если дорожка уходит за стену, под пол или в перекрытия, колония может находиться в труднодоступном месте. В дачных домах нередко бывает и другая ситуация: гнездо располагается на участке, а в помещение муравьи приходят только за едой. В этом случае потребуется обрабатывать не только дом, но и прилегающую территорию.

Народные средства от муравьёв

Домашние рецепты остаются популярными благодаря доступности и простоте применения. Лучше всего они работают на ранних стадиях заражения или как дополнение к основным методам борьбы.

Нашатырный спирт

Средством протирают поверхности и обрабатывают места передвижения насекомых. Резкий запах нарушает ориентацию муравьёв и отпугивает их. Один из самых известных способов. Для обработки используют раствор: 50 мл нашатырного спирта на 10 литров воды.

Борная кислота с сахаром

Классическая приманка против домашних муравьёв. Сладкий запах привлекает насекомых, после чего они переносят отравленную приманку в колонию. Борная кислота действует не мгновенно, поэтому рабочие особи успевают доставить её в гнездо и поделиться с другими членами колонии. Именно поэтому такой способ считается одним из самых эффективных народных методов борьбы с муравьями.

Уксусный раствор с мылом

Уксус уничтожает запаховые метки, по которым муравьи находят путь к источнику пищи. Добавление мыла помогает раствору дольше держаться на поверхности и улучшает обработку труднодоступных мест. Средство подходит для протирания плинтусов, подоконников, столешниц и других участков, где регулярно появляются насекомые.

Пищевая сода

Её смешивают с сахаром или сахарной пудрой и размещают возле муравьиных дорожек. Сахар привлекает насекомых, а сода после попадания в организм нарушает процессы пищеварения. Метод считается простым и доступным, однако при большой численности колонии обычно требует сочетания с другими средствами борьбы.

Корица

Муравьи плохо переносят её запах. Порошок корицы можно рассыпать возле дверей, окон, плинтусов и вентиляционных отверстий. Также для обработки помещений используют эфирное масло корицы, нанося несколько капель на ватные диски или салфетки. Такой способ не уничтожает колонию, но помогает отпугнуть насекомых и нарушить привычные маршруты их передвижения.

Эфирные масла

Ими пропитывают ватные диски и раскладывают в местах появления насекомых. Наиболее эффективными считаются масла мяты, лаванды, гвоздики, чайного дерева, эвкалипта.

Лучшие химические средства от муравьёв в 2026 году

Если колония уже успела разрастись, без специальных препаратов обойтись сложно.

Гели

Считаются одним из самых эффективных решений для квартиры и дома. Муравьи воспринимают гель как пищу и доставляют его в гнездо, заражая других членов колонии.

Приманки с замедленным действием

Эксперты называют их одним из лучших способов борьбы в 2026 году. Рабочие особи относят приманку к матке и личинкам, благодаря чему постепенно погибает всё гнездо, а не только видимые насекомые.

Гранулы

Подходят для использования на дачах, верандах, террасах и возле хозяйственных построек. Многие современные гранулированные препараты содержат пищевые приманки, поэтому муравьи сами переносят действующее вещество в гнездо.

Аэрозоли

Позволяют быстро уничтожить обнаруженные скопления муравьёв, однако против скрытых колоний обычно менее эффективны. Аэрозоли особенно полезны, когда нужно оперативно обработать плинтусы, щели, пространство за мебелью или места массового скопления насекомых.

Средства на основе диазинона

Такие средства воздействуют на нервную систему насекомых и используются для уничтожения колоний как в доме, так и возле него. Среди популярных препаратов выделяют: «Мурацид»

«Муравьед»

«Гром-2».

Как избавиться от муравьёв на даче

Если речь идёт о загородном доме или даче, важно защищать не только помещение, но и прилегающую территорию. Особое внимание стоит уделить: крыльцу

террасе

фундаменту

хозяйственным постройкам

дорожкам возле дома.

Для дополнительной защиты используют ловчие пояса с дёгтем или литолом, которые препятствуют передвижению насекомых. Такие меры не уничтожают колонию полностью, но помогают снизить активность насекомых возле жилых построек. Возле дома и мест отдыха многие дачники высаживают растения с отпугивающим запахом: мяту

бархатцы

календулу

чеснок.

Когда стоит вызывать дезинсекторов

Иногда самостоятельная борьба не приносит результата. Профессиональная дезинсекция позволяет обработать труднодоступные зоны и уничтожить не только рабочих особей, но и матку. Помощь специалистов может понадобиться, если: Муравьи возвращаются после нескольких обработок.

Насекомые появляются сразу в нескольких комнатах.

Гнездо находится внутри стен или перекрытий.

Заражение продолжается месяцами.

Невозможно определить источник появления колонии.

Профилактика: как не допустить повторного появления муравьёв

После успешной обработки важно создать условия, в которых насекомым будет неинтересно селиться. Для этого специалисты рекомендуют: регулярно проводить уборку;

не оставлять продукты в открытом доступе;

своевременно выносить мусор;

устранять протечки и источники влаги;

хранить крупы и сахар в герметичных ёмкостях;

заделывать щели возле труб, окон и дверей;

периодически осматривать кухню, кладовые и подсобные помещения.

Главное правило борьбы с муравьями остаётся неизменным: уничтожать нужно не отдельных насекомых, а всю колонию. Только комплексный подход помогает надолго избавиться от незваных гостей и в городской квартире, и в загородном доме.