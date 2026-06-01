1 июня, 11:09

Влад Кадони разозлил соседей своим борщевиком

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / domkadoni

Телеведущий Влад Кадони вступил в конфликт с соседями из-за борщевика на своём загородном участке. Об этом он сам рассказал в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ.

По словам Кадони, соседи заявили, что семена опасного растения якобы разлетаются с его территории на соседние участки.

«Писали соседи, что мой борщевик летает над их участком. Как без экспертизы они определили, что это борщевик с моего участка? Ко мне были претензии», — поделился телеведущий.

Чтобы уладить ссору, Кадони решил скосить растение. Он не стал спорить с соседями и убрал борщевик со своего участка.

Юристы напоминают, что собственники загородной земли обязаны бороться с борщевиком. Это растение опасно для человека: его сок при попадании на кожу и воздействии солнца может вызвать сильные ожоги. Кроме того, владелец участка должен скашивать борщевик не только на своей территории, но и в зоне до 10 метров за её пределами.

Влад Кадони — телеведущий и медиаперсона, которого широкая аудитория знает по проектам ТНТ и НТВ. Он стал заметен после участия в мистических шоу, где выступал в образе эзотерика, а затем закрепился на телевидении уже как ведущий и комментатор светских тем.

Позже Кадони работал в проектах, связанных с реалити и шоу-бизнесом, в том числе в «Доме-2», а также появлялся в программах про звёзд и их личную жизнь. Его публичный образ строится на иронии, резких комментариях и готовности обсуждать бытовые конфликты без лишней дипломатии.

Марина Фещенко
