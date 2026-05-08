Кошмар дачника – 2026: как за борщевик не получить штраф 50 тыс. рублей и не потерять участок Оглавление Новые штрафы за борщевик с 1 марта 2026 года Запрет продажи семян опасных растений на маркетплейсах — с октября 2026 года Что такое инвазивные растения и почему они опасны Чем опасен борщевик для человека Как бороться с борщевиком на даче: пошаговая инструкция Как защитить себя при уничтожении борщевика Часто задаваемые вопросы Заключение С 1 марта 2026 года дачников штрафуют за борщевик: до 50 тысяч рублей, вплоть до изъятия участка. С октября 2026-го запретят продажу семян борщевика на маркетплейсах. Как уничтожить борщевик и не получить ожоги — в материале Life.ru. 8 мая, 10:21

С 1 марта 2026 года в России вступил в силу закон об ответственности за борщевик на участке: для дачников штраф составляет от 20 до 50 тысяч рублей, а мера наказания может доходить вплоть до изъятия земли. А с октября 2026 года Россельхознадзор предлагает запретить продажу семян опасных растений на маркетплейсах. Рассказываем, как не попасть под санкции, чем опасен борщевик и что делать в случае ожога.

Новые штрафы за борщевик с 1 марта 2026 года

Что изменилось в Земельном кодексе

Федеральный закон № 294-ФЗ от 31 июля 2025 года внёс поправки в Земельный кодекс: теперь владельцы участков всех категорий обязаны уничтожать инвазивные растения на своей территории. Раньше жёсткие требования распространялись только на сельскохозяйственные угодья. Теперь они касаются и дачных участков, и садовых товариществ, и промышленных земель — без исключений.

Главный объект закона — борщевик Сосновского. Но региональные перечни инвазивных растений могут включать и другие виды: американский клён, золотарник канадский, амброзию полыннолистную. Список зависит от региона, поэтому первый шаг для каждого дачника — уточнить актуальный перечень в своём субъекте федерации.

Размер штрафов для граждан и организаций

Санкции прописаны в статье 8.7 КоАП России. Размер штрафа зависит от статуса нарушителя:

Граждане (дачники, садоводы): от 20 000 до 50 000 рублей

Должностные лица (например, председатели СНТ): от 50 000 до 100 000 рублей

Юридические лица (СНТ как организация): от 400 000 до 700 000 рублей.

При первом выявлении нарушения выносится предписание с конкретными сроками. Если владелец его игнорирует — ему назначается минимальный штраф (20 000 рублей). При повторной проверке, если борщевик никуда не делся, сумма увеличивается вплоть до максимальной.

Изъятие участка: когда и как это происходит

Изъятие — крайняя мера, которую применяют только через суд. Она возможна, если владелец годами не исполняет предписания контролирующих органов, а участок превратился в рассадник инвазивных растений. Решение принимает суд, не инспектор. Саму процедуру инициирует Россельхознадзор (для сельхозземель), Росреестр или муниципальная инспекция — поводом становится жалоба соседей или плановый рейд.

Эксперты рекомендуют: перед уничтожением растения сохраните доказательства проделанной работы — сфотографируйте участок до и после, сохраните чеки на гербициды или услуги по вывозу растительности. Эти материалы пригодятся при проверке.

Запрет продажи семян опасных растений на маркетплейсах — с октября 2026 года

Что предлагает Россельхознадзор

Россельхознадзор предложил платформам онлайн-торговли с 1 октября 2026 года ввести ограничения на продажу семян и саженцев инвазивных растений. Инициатива касается прежде всего маркетплейсов Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркета и аналогичных площадок.

Поводом послужили реальные случаи: начальник управления фитосанитарного надзора Россельхознадзора Ольга Захарова подтвердила, что недобросовестные продавцы уже размещают на маркетплейсах семена борщевика Сосновского под видом обыкновенного борщевика, который используется в кулинарии. Ведомство провело контрольную закупку обычного борщевика и направило образцы на экспертизу — чтобы исключить продажу инвазивного вида под видом кулинарного растения.

Список растений, которые попадут под запрет

Единого федерального перечня пока нет — каждый регион России формирует его самостоятельно. Однако предполагается, что в список войдут как минимум те виды, которые уже обязаны уничтожать землевладельцы с 1 марта 2026 года:

Борщевик Сосновского — самый опасный и распространённый вид

Аморфа кустарниковая — агрессивный кустарник-захватчик

Эхиноцистис шиповатый («бешеный огурец») — быстро оплетает кустарники и деревья

Ячмень гривастый — декоративный злак с инвазивными свойствами

Рейнутрия (горец сахалинский) — растение, угнетающее всё вокруг.

Россельхознадзор также настаивает: даже если продажа семян будет разрешена, товары должны сопровождаться специальными информационными материалами об опасности растений. Проблема в том, что региональные реестры инвазивных видов к 2026 году утверждены только в 34 субъектах РФ из 89 — остальным регионам предстоит ещё создать эти списки.

Что такое инвазивные растения и почему они опасны

Помимо борщевика в России широко распространены и другие инвазивные виды. Фото © Shutterstock / FOTODOM / GladkovPhoto

Инвазивные растения — это чужеродные для данной территории виды, которые активно распространяются за пределами своего естественного ареала и создают угрозу экосистемам, сельскому хозяйству или здоровью людей. Попав в новую среду без природных врагов, они вытесняют местную флору и нарушают баланс экосистем.

Помимо борщевика в России широко распространены и другие инвазивные виды: золотарник канадский, амброзия полыннолистная, клён ясенелистный, люпин многолистный. По данным учёных на 2023 год, больше всего инвазивных видов зафиксировано в Южном (263 вида), Северо-Западном (229 видов) и Центральном (228 видов) федеральных округах.

Борщевик Сосновского vs. обычный борщевик

Это разные растения. Борщевик сибирский (обычный) — растение, которое часто используют в кулинарии — например, из него варят щи. Борщевик Сосновского — опасное растение, которое может нанести ожог, а ещё угнетает экосистему. Появление борщевика Сосновского на территории России — результат агрономического просчёта советской власти: его выводили как силосную культуру, но он оказался неуправляемым агрессором.

В 2015 году борщевик Сосновского официально признали сорняком и лишили статуса сельскохозяйственной культуры. Именно из-за путаницы в названиях Россельхознадзор проводит контрольные закупки: под видом кулинарного борщевика продавцы могут предлагать опасный инвазивный вид.

Чем опасен борщевик для человека

Сок борщевика Сосновского содержит фотосенсибилизирующие вещества — фуранокумарины. Попадая на кожу и взаимодействуя с ультрафиолетом (с солнечными лучами), они запускают фотохимическую реакцию, которая вызывает ожоги 1–3 степени. Особенность этих ожогов — они проявляются не сразу, а через несколько часов, что многие принимают за укус насекомого. После заживления остаются долгосрочные гиперпигментированные пятна.

Растение достигает 3–5 метров в высоту, имеет мощный стебель с характерными пурпурными пятнами, крупные листья, похожие на лопуховые, и белые или розоватые соцветия-зонтики диаметром до 80 см. Иногда издаёт неприятный «мышиный» запах. Если на вашем участке или рядом с ним выросло нечто подобное — не прикасайтесь к нему без защиты.

Аллергия на пыльцу борщевика

Пыльца борщевика Сосновского может вызывать тяжёлые аллергические реакции: от слезотечения и насморка до удушья у людей с бронхиальной астмой или заболеваниями дыхательной системы. Особенно опасен период цветения — в средней полосе России это июнь – июль. В это время рядом с зарослями борщевика не рекомендуется находиться без защитной маски даже здоровым людям.

Как бороться с борщевиком на даче: пошаговая инструкция

Скашивание и подрезание корней

Регулярное скашивание — самый простой метод борьбы с борщевиком, но он требует системности. Косить нужно до начала цветения: в средней полосе — до конца июня. Просто срезать стебли недостаточно: важно подрезать корневую шейку на глубине 5–7 см от поверхности почвы — это лишает растение точки роста. Процедуру повторяют 3–4 раза за сезон.

Скошенные растения нельзя оставлять на участке: если борщевик уже начал формировать семена, они дозреют даже на срезанном стебле. Весь растительный материал упаковывают в плотные мешки и вывозят на утилизацию.

Перекопка культиватором

Если участок сильно заражён, перекапывают землю культиватором на глубину 25–30 см. Это разрушает корневую систему и выносит на поверхность корневища, которые гибнут на воздухе. Перекопку проводят ранней весной, до появления всходов, или осенью. Метод эффективен в сочетании с последующим засевом конкурирующих трав.

Гербициды

Химический метод — наиболее эффективный при больших площадях заражения. Лучше всего работают системные гербициды на основе глифосата: 24 мл препарата на 1 литр воды, обработка 70–80% листовой поверхности. Также применяют препараты на основе 2,4-Д или дикамбы. Борщевик начинает желтеть и отмирать через 2–3 недели. Для надёжного результата нужно 2–3 обработки за сезон — в мае, июле и при необходимости в августе.

Важно: следите, чтобы гербицид не попал на культурные растения, деревья и в водоёмы. Обрабатывайте в безветренную погоду, в утренние часы.

Засев конкурирующими травами

После механического уничтожения борщевика засейте освободившийся участок многолетними злаковыми травами: овсяницей красной, райграсом пастбищным, мятликом луговым. Плотный травяной ковер не оставляет борщевику шансов на восстановление. Этот метод особенно эффективен на открытых лужайках и вдоль заборов.

Учтите: семена борщевика сохраняются в почве до 5 лет и могут заноситься ветром с соседних участков. Даже после успешной обработки на следующий год придётся повторить профилактические меры — осмотр участка весной и точечное скашивание единичных всходов.

Как защитить себя при уничтожении борщевика

Семена борщевика сохраняются в почве до 5 лет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Cyrustr

Работать с борщевиком нужно в полной защите, независимо от погоды. Необходимый минимум:

Костюм из плотной водонепроницаемой ткани с капюшоном (сок не должен попасть на кожу через ткань)

Резиновые перчатки — не тканевые, они пропитываются соком

Резиновые сапоги — голени и лодыжки особенно уязвимы при работе в зарослях

Защитные очки с боковой защитой

Респиратор — особенно при скашивании, когда в воздух попадают мелкие капли сока.

Работайте в пасмурную погоду или рано утром — так ультрафиолета меньше и риск фотохимических ожогов ниже. После работы немедленно снимите и постирайте одежду.

Первая помощь при попадании сока борщевика на кожу

Если сок борщевика всё же попал на кожу:

Немедленно промойте участок водой с мылом — смойте как можно больше сока. В течение 48 часов полностью закрывайте это место одеждой или тканевым пластырем — не допускайте воздействия солнечного света. Не обрабатывайте кожу маслами, кремами или народными средствами — они не нейтрализуют фуранокумарины. При попадании сока в глаза — немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

При появлении волдырей, сильного покраснения или ожога 2–3 степени — вызывайте скорую или езжайте в приёмный покой. Такие ожоги требуют медикаментозного лечения.

Часто задаваемые вопросы

Какой штраф за борщевик на участке в 2026 году?

С 1 марта 2026 года по статье 8.7 КоАП штраф для физических лиц составляет от 20 000 до 50 000 рублей. Должностным лицам грозит от 50 000 до 100 000 рублей, юридическим лицам — от 400 000 до 700 000 рублей. В Москве и ряде других регионов действуют региональные ставки, их надо изучать отдельно для каждого региона.

Могут ли изъять участок за борщевик?

Да, но это крайняя мера. Изъятие возможно только через суд и только если владелец систематически игнорировал предписания контролирующих органов, а ситуация приобрела запущенный характер. Единичный борщевик на участке к изъятию земли не приведёт — сначала вынесут предписание, затем оштрафуют.

С какого числа запретят продавать семена борщевика на маркетплейсах?

Россельхознадзор предложил маркетплейсам ввести ограничения с 1 октября 2026 года. Пока это инициатива ведомства, а не принятый закон. Под ограничения могут попасть борщевик Сосновского, «бешеный огурец», аморфа кустарниковая, ячмень гривастый и рейнутрия.

Чем отличается борщевик Сосновского от других видов борщевика?

Борщевик Сосновского — крупное растение высотой 3–5 метров с мощным пятнистым стеблем, огромными зонтичными соцветиями и листьями размером с метр. Главное отличие от съедобного борщевика сибирского — именно наличие фуранокумаринов в соке и гигантские размеры. В 2015 году он лишился статуса сельскохозяйственной культуры и был признан сорняком.

Как быстро вывести борщевик с участка народными средствами?

Народных средств, сопоставимых по эффективности с гербицидами, не существует. Из доступных без химии методов — регулярное скашивание с подрезкой корней до цветения в сочетании с перекопкой и засевом злаковыми травами. Результата придётся ждать 2–3 сезона. Обработка солью и уксусом даёт временный эффект и сильно повреждает почву.

Что делать, если сосед не борется с борщевиком и он ползёт ко мне?

Обратитесь с жалобой в муниципальную земельную инспекцию или Россельхознадзор. Это официальный повод для проверки соседского участка. Параллельно создайте барьер: выкашивайте пограничную полосу со своей стороны и обработайте её гербицидом. Фиксируйте факт распространения борщевика с соседнего участка фотографиями с датой — это усилит вашу жалобу.

Заключение

С 1 марта 2026 года штрафы за борщевик — уже реальность: игнорировать этот сорняк на своём участке больше нельзя без риска потерять 20–50 тысяч рублей. Закон работает ступенчато: сначала предписание, затем штраф, в крайнем случае — суд и изъятие земли. С октября 2026 года Россельхознадзор намерен перекрыть ещё один канал распространения опасных растений — продажу их семян на маркетплейсах. Лучшее, что можно сделать прямо сейчас, — осмотреть участок, узнать региональный перечень инвазивных растений и при необходимости приступить к уничтожению борщевика, соблюдая все меры защиты.

Авторы Анна Розанова