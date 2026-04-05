От шалфея до 8 лет тюрьмы: За какие безобидные цветы дачника могут посадить в 2026 году Оглавление Что такое шалфей предсказателей и чем он отличается от обычного Какие растения запрещены в России (полный перечень) Административная ответственность за выращивание (КоАП) Уголовная ответственность за культивирование (ст. 231 УК РФ) Что делать, если на участке случайно выросло запрещённое растение Штрафы за сбор краснокнижных растений (первоцветы) Заключение За выращивание шалфея предсказателей, конопли, мака и других запрещённых растений грозит штраф до 300 000 руб. и тюремный срок до 8 лет. Полный перечень, пороги крупного размера и советы садоводам — в статье Life.ru. 5 апреля, 07:01

Выращивание цветочков на своём участке способно обернуться штрафом или даже реальным тюремным сроком вплоть до восьми лет. Уехать в места не столь отдалённые обычный дачник может из-за одной конкретной разновидности шалфея, а именно шалфея предсказателей (Salvia divinorum). В сегодняшнем материале разберём, как отличить этот шалфей от обычного, какое возможно наказание за выращивание запрещённого цветка, а также узнаем, какие ещё растения нельзя держать на своём участке.

Что такое шалфей предсказателей и чем он отличается от обычного

Шалфей предсказателей (лат. Salvia divinorum) — это вид растений из рода шалфей, содержащий психоактивное вещество сальвинорин А, которое оказывает галлюциногенное действие. Это растение запрещено к выращиванию в России, так как включено в перечень растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры.

Чтобы случайно не вырастить у себя в цветнике запрещённый цветок, важно уметь отличать шалфей предсказателей от безопасных видов. У этого растения восходящий стебель квадратного сечения — он может быть простым или ветвистым и достигать 1,5–2 метров в высоту. Листья у него овальные, изумрудно‑зелёные, длиной до 20 сантиметров, бархатистые на ощупь из‑за коротких волосков. Цветы собраны в сложные мутовки, образующие колосовидные соцветия на верхушке стебля. Лепестки белые, а тычинки пурпурные.

В отличие от шалфея предсказателей, такие виды, как лекарственный, мускатный, дубравный и многие декоративные разновидности, выращивать на грядках можно. При покупке семян или рассады крайне важно точно установить вид растения — полагаться исключительно на слова продавца не стоит. Если же никакой документации нет, которая бы помогла удостовериться, что цветок не из запрещённых, лучше не рисковать и рассмотреть предложения от других продавцов.

Какие растения запрещены в России (полный перечень)

Постановлением Правительства РФ утверждён перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, которые запрещено выращивать на своих участках, а также нужно уничтожать, если они выросли случайно. В него входят:

Банистериопсис каапи (растение вида Banisteriopsis caapi);

Гармала (растение рода Peganum);

Голубой лотос (растение вида Nymphea caerulea);

Грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин;

Диплоптерис кабрерана (растение вида Diplopterys cabrerana);

Ибога (растение вида Tabernanthe iboga);

Ипомея трёхцветная (растение вида Ipomoea tricolor);

Кактус, содержащий мескалин (растение вида Lophophora williamsii), и другие виды кактуса, содержащие мескалин;

Кат (растение вида Catha edulis);

Кокаиновый куст (растение любого вида рода Erythroxylon);

Конопля (растение рода Cannabis);

Мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L) и другие виды мака рода Papaver, содержащие наркотические средства;

Мимоза хостилис (растение вида Mimosa tenuiflora);

Митрагина прекрасная (растение вида Mitragyna speciose) — кратом.

Психотрия зелёная (растение вида Psychotria viridis);

Роза гавайская (растение вида Argyreia nervosa);

Турбина щитковидная (растение вида Turbina corymbosa);

Шалфей предсказателей (растение вида Salvia divinorum);

Эфедра (растение рода Ephedra L).

За выращивание растений из этого перечня предусмотрена административная или уголовная ответственность в зависимости от количества обнаруженных экземпляров. Также важно отметить, что, если указан род растения, значит, запрещён к выращиванию любой вид этого растения, а если конкретный вид — то только он, другие не запрещены.

Административная ответственность за выращивание (КоАП)

Если человек выращивает запрещённое растение или не уничтожает выросшее случайно, но количество экземпляров не достигает крупного размера, наступает административная ответственность по статье 10.5.1 КоАП РФ.

Граждане:

Штраф — от 3 до 5 тысяч рублей;

Административный арест — до 15 суток.

Юридические лица:

Штраф — от 100 до 300 тысяч рублей.

Уголовная ответственность за культивирование (ст. 231 УК РФ)

Если же количество растений достигает крупного размера, наступает уголовная ответственность по статье 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

За выращивание в крупном размере может грозить:

Штраф — до 300 тысяч рублей;

Обязательные работы — до 480 часов;

Ограничение свободы — до 2 лет;

Лишение свободы — до 2 лет.

За культивирование запрещённых растений в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору:

Лишение свободы на срок до 8 лет.

Что делать, если на участке случайно выросло запрещённое растение

Если на вашем участке каким-то образом, совершенно случайно выросло запрещённое растение, его необходимо немедленно уничтожить. Сделать это можно любым удобным способом, главное — избавиться полностью, например, вырвать с корнем, порубить или обработать гербицидом. В течение трёх рабочих дней после этого нужно письменно уведомить об этом уполномоченный орган (полицию, ФСБ, Росздравнадзор или их территориальные подразделения).

Если же растение появляется повторно, стоит сообщить районной администрации или участковому: возможно, источником распространения семян являются соседние участки. Для подтверждения своих действий рекомендуется зафиксировать процесс уничтожения на фото или видео.

Штрафы за сбор краснокнижных растений (первоцветы)

Но не только за выращивание цветов можно получить штраф или реальный срок. Серьёзные санкции могут наступить и за срывание некоторых редких растений, занесённых в Красную книгу РФ. В начале весны эта тема особенно актуальна, ведь как раз распускаются такие цветы. Серьёзность последствий зависит в первую очередь от цели сбора краснокнижных цветов. Ниже вы можете ознакомиться с видами правонарушений и ответственности за их совершение.

Сбор для личного пользования (административная ответственность):

Штраф — до 5 тысяч рублей.

А за сбор для продажи может грозить уже уголовная ответственность по статье 260.1 УК РФ:

Штраф — до 1 миллиона рублей;

Лишение свободы — до 4 лет.

В Красную книгу входят многие первоцветы: подснежники, крокусы, ландыши, прострелы, некоторые виды орхидей. Чтобы выезд на природу не обернулся штрафом, наслаждайтесь этими цветами там, не срывая их.

Заключение

Выращивание запрещённых растений в России — это не просто нарушение, а серьёзное правонарушение с возможным тюремным сроком. Особенно внимательными нужно быть садоводам, которые любят экзотику: шалфей предсказателей легко перепутать с обычным, а семена некоторых растений можно случайно приобрести в Интернете.

Главные правила:

Проверяйте происхождение семян и саженцев.

Не покупайте растения с сомнительными названиями («шаманский шалфей», «мексиканский кактус»).

Если вы нашли на участке неизвестное растение — лучше уничтожьте его или проконсультируйтесь со специалистом.

Помните: за сбор краснокнижных первоцветов тоже грозит крупный штраф и даже уголовная ответственность.

Будьте внимательны и не рискуйте своей свободой ради сомнительных экспериментов.

Авторы Андрей Ананьев