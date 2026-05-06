От подберёзовика до 4 лет тюрьмы: За какие грибы могут наказать в 2026 году Оглавление Когда грибная корзина становится уликой: 4 запрещённых сценария Заповедные земли: штраф за вход с корзиной Краснокнижные грибы: штраф и уголовный срок Примеры редких грибов, которые запрещено трогать Грибы, изменяющие сознание: уголовная ответственность Лес закрыт на пожароопасный режим: штраф до 50 000 рублей Что можно собирать без риска? Практические советы: как защитить себя и не нарушить закон Часто задаваемые вопросы Можно ли собирать грибы в национальном парке? Какой штраф за боровик из Красной книги? Можно ли собирать мухоморы? Какие грибы относятся к наркотическим? Что делать, если вас остановили в лесу при пожароопасном режиме? Заключение/Чек-лист За какие грибы грозит штраф до 50 000 рублей и тюремный срок? Краснокнижные грибы, псилоцибиновые, сбор в заповедниках и при пожароопасном режиме. Как не нарушить закон и избежать ответственности. 6 мая, 05:01 Штраф до 50 тысяч или тюрьма на четыре года: за сбор каких грибов можно попасть под суд. Обложка © Nano Banana AI

Собрал корзину грибов — и подпал под статью? В 2026 году это вполне реально, если не учитывать правила тихой охоты, которые становятся всё более строгими.

Сбор некоторых грибов в России может повлечь административную или уголовную ответственность, если речь идёт о краснокнижных видах, особо ценных объектах растительного мира, грибах на особо охраняемых природных территориях или видах, содержащих наркотические вещества. За отдельные нарушения закон действительно предусматривает крупные штрафы и в предусмотренных законом случаях лишение свободы.

Разбираем по косточкам: за какие дары леса грозит тюрьма, сколько придётся заплатить, если оказался «не в том месте и не в то время», и как отличить разрешённый гриб от запретного.

Когда грибная корзина становится уликой: 4 запрещённых сценария

25 апреля 2026 года главный юрисконсульт «Роскачества» Игорь Поздняков дал интервью ТАСС. Он чётко обозначил четыре ситуации, в которых тихая охота превращается в правонарушение. Вот они.

Сценарий первый. Вы зашли на заповедную землю. Даже если у вас в руках обычный подберёзовик — всё равно нарушили.

Сценарий второй. В вашей корзине оказался гриб из Красной книги. Неважно, знали вы об этом или нет — отвечать придётся.

Ответственность за сбор грибов при противопожарном режиме. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Сценарий третий. Вы сорвали гриб, который меняет сознание. Псилоцибиновые, псилоциновые — под полным запретом.

Сценарий четвёртый. Лес закрыт на пожароопасный режим, а вы туда пошли. Неважно зачем — за грибами, ягодами или просто воздухом подышать. Штраф — до пятидесяти тысяч.

О каждом сценарии — подробнее.

Заповедные земли: штраф за вход с корзиной

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) включают заповедники, национальные парки, заказники и иные территории с особым режимом охраны. Сбор грибов на таких территориях может быть запрещён правилами режима охраны, а нарушение влечёт ответственность по статье 8.39 КоАП РФ.

Что грозит. По статье 8.39 КоАП РФ для граждан обычно предусмотрен штраф от 3000 до 4000 рублей; для должностных лиц и юридических лиц размер штрафа зависит от характера нарушения и норм, применимых к конкретной территории.

Простой совет перед походом: откройте карту, посмотрите, где находятся ООПТ в вашем регионе. И обходите их стороной.

Краснокнижные грибы: штраф и уголовный срок

В России около 30 видов грибов занесены в Красную книгу. Плюс региональные перечни — в некоторых субъектах под защиту попали даже обычные на первый взгляд виды (белый гриб в отдельных областях может быть редкостью). Поэтому перед сбором важно проверять не только федеральную Красную книгу, но и региональные перечни охраняемых видов.

Примеры редких грибов, которые запрещено трогать

решёточник красный — очень редкий, его и найти-то трудно;

ежовик коралловидный — похож на белый коралл;

трутовик лакированный (он же рейши, линчжи) — известный в народной медицине, но теперь его сбор под запретом;

рогатик пестиковый;

паутинник фиолетовый;

саркосома шаровидная (в народе «ведьмин котелок»);

сморчковая шапочка — её часто путают со съедобными строчками;

трюфель летний — кулинарный деликатес, которого в России практически не осталось.

Паутинник фиолетовый — гриб, который нельзя рвать. Фото © Wikipedia / Dan Molter (shroomydan)

Важно! Это далеко не полный список. Охраняемые виды следует проверить по официальному перечню конкретного региона или федеральному перечню особо ценных объектов растительного мира.

Размеры ответственности:

административный штраф по статье 8.35 КоАП РФ — от 2500 до 5000 рублей;

уголовная ответственность по статье 260.1 УК РФ — если докажут, что вы действовали умышленно (знали, что гриб редкий, но всё равно сорвали). Штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до 4 лет. Плюс возможны обязательные работы.

Важный момент: ответственность за краснокнижные грибы ввели в октябре 2023 года. До этого статья КоАП касалась только редких животных и растений. Так что закон сравнительно свежий, и его применение с каждым годом становится жёстче.

Грибы, изменяющие сознание: уголовная ответственность

Отдельная и очень серьёзная тема — грибы, содержащие наркотические вещества. Псилоцибин, псилоцин и их производные. В просторечии — «психоделические грибы».

Сбор таких грибов может быть приравнен к незаконному приобретению наркотиков. Статья 228 УК РФ. Штраф до 40 000 рублей, либо ограничение свободы до 3 лет, либо лишение свободы до 3 лет.

Важно отметить, что правовая квалификация зависит от конкретных действий и обстоятельств, а не только от самого факта нахождения гриба. Для таких случаев применяются нормы законодательства о наркотических средствах и уголовной ответственности за незаконный оборот, хранение, приобретение или выращивание соответствующих объектов.

Хранение и переработка — те же санкции.

Культивирование (выращивание) — статья 231 УК РФ. Если вырастили в крупном размере (для некоторых видов это всего 2–4 экземпляра), то до 8 лет лишения свободы.

Риск огромный. При этом внешне такие грибы легко спутать с обычными — они не светятся, не издают запаха. Единственный безопасный вариант: не собирать грибы, в которых вы не уверены на 100%.

Лес закрыт на пожароопасный режим: штраф до 50 000 рублей

Весной и в начале лета во многих регионах вводят особый противопожарный режим. Например, в Ивановской области с 30 апреля 2026 года действуют дополнительные ограничения.

Какие ограничения при противопожарном режиме в лесах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fon thachakul

Что запрещено:

Разводить костры.

Использовать мангалы, грили.

Сжигать мусор и траву.

Входить в лес. Даже просто прогуляться.

Да, закон формально запрещает любое нахождение в лесу в этот период. Исключений для грибников нет.

Штрафы по части 3 статьи 8.32 КоАП РФ:

для граждан — от 40 000 до 50 000 рублей;

для должностных лиц — от 60 000 до 90 000 рублей;

для юридических лиц — от 600 000 до 1 миллиона рублей.

Если вас поймали в закрытом лесу — штраф неминуем. Даже если вы не разводили костёр и вообще пришли только за лисичками.

Как узнать, действует ли режим? Следите за новостями регионального Управления МЧС. Обычно предупреждения публикуют в СМИ, рассылают через SMS и push-уведомления.

Что можно собирать без риска?

На участках, не имеющих особого охранного статуса и не подпадающих под специальные ограничения, граждане обычно могут собирать обычные съедобные грибы для личного пользования. При этом необходимо учитывать региональные запреты и перечни охраняемых видов. Собирать в большинстве случаев можно:

белые грибы;

подберёзовики, подосиновики;

лисички;

опята (осенние, летние);

маслята;

сыроежки (кроме краснокнижных видов);

подгруздки, волнушки, рыжики;

другие традиционные съедобные грибы.

Есть одно но: даже среди перечисленных могут оказаться редкие региональные виды. Например, в некоторых областях под охрану попал белый гриб сосновый. Или сыроежка золотистая. Важно помнить, что внешний вид гриба сам по себе не гарантирует его правовой допустимости к сбору: отдельные виды могут быть охраняемыми в конкретном регионе. Поэтому перед походом — хотя бы бегло изучите региональную Красную книгу.

Практические советы: как защитить себя и не нарушить закон

Совет первый. Изучите карту. Перед сбором проверьте, не находится ли место в границах ООПТ. Для этого лучше использовать официальные карты и сведения уполномоченных органов, а не только навигаторы.

Совет второй. Подпишитесь на МЧС. Рассылки о пожароопасном режиме приходят бесплатно. Проверьте, не введён ли в регионе особый противопожарный режим и какие именно ограничения он устанавливает. Увидели, что лес закрыт, — перенесите поход на другой день или неделю.

Почему нельзя собирать грибы в заповедниках. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Grusho Anna

Совет третий. Скачайте фотографии краснокнижных грибов. Заранее ознакомьтесь с официальным перечнем охраняемых грибов своего региона. Пока идёте по лесу, сверяйтесь — а не этот ли странный гриб у вас под ногами?

Совет четвёртый. Не берите незнакомые грибы. Даже если они выглядят аппетитно. Исключение — вы абсолютно уверены, что это не краснокнижный и не психоактивный вид.

Совет пятый. Если вас остановил инспектор — действуйте спокойно и вежливо. Объясните ситуацию. Если вы ошиблись по незнанию, а не из злого умысла, наказание, скорее всего, ограничится предупреждением или минимальным штрафом. Правда, отсутствие умысла автоматически не снимает отвественности: итоговая квалификация зависит от конкретных обстоятельств дела.

Совет шестой. Сфотографируйте гриб перед тем, как срезать. Если возникнут вопросы, у вас будет доказательство, что вы не знали о его статусе (например, гриб выглядит как обычный). Но лучше, если вы сомневаетесь в правовом статусе гриба, не срезать его до выяснения вида и статуса по официальным источникам.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли собирать грибы в национальном парке?

В большинстве случаев это запрещено. Национальные парки приравнены к заповедникам, и сбор грибов здесь может быть запрещён режимом охраны конкретной территории. Ориентироваться нужно на правила именно этой ООПТ.

Какой штраф за боровик из Красной книги?

Если гриб действительно относится к охраняемому перечню, может наступать административная ответственность по статье 8.35 КоАП РФ, а при наличии предусмотренных законом признаков — уголовная ответственность по статье 260.1 УК РФ. Если это именно краснокнижный вид — административный штраф составит от 2500 до 5000 рублей. При умысле — уголовная ответственность до 4 лет лишения свободы.

Можно ли собирать мухоморы?

Есть ли штраф за сбор мухоморов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kichigin

Да, если они не занесены в Красную книгу вашего региона. Мухоморы не содержат наркотических веществ, но они ядовиты. Собирать их для личного использования закон не запрещает. Зачем? Эксперты предупреждают: лечебные свойства мухомора не доказаны, а риск отравления высок. Так что сам по себе род мухоморов не означает запрет на сбор, но нужно учитывать региональные перечни охраняемых видов и не путать ядовитость с юридическим запретом.

Какие грибы относятся к наркотическим?

К правовым ограничениям относятся грибы, содержащие псилоцибин и псилоцин; их сбор, хранение и оборот могут влечь ответственность по нормам о наркотических средствах.

Что делать, если вас остановили в лесу при пожароопасном режиме?

Нужно спокойно выяснить, какие именно ограничения действуют в вашем регионе и на каком основании. Размер ответственности зависит от конкретного режима и от того, было ли нарушение установленного запрета.

Заключение/Чек-лист

Перед каждым походом в лес задайте себе четыре вопроса.

Вопрос первый. Я проверил, что лес не закрыт на пожароопасный режим? Да/Нет.

Вопрос второй. Я посмотрел на карте, что это не заповедник и не нацпарк? Да/Нет.

Вопрос третий. Я знаю, как выглядят краснокнижные грибы моего региона? Да/Нет.

Вопрос четвёртый. Я уверен, что гриб, который я срезаю, безопасен с юридической точки зрения? Да/Нет.

Если хотя бы на один вопрос ответ «нет» — лучше воздержаться от сбора.

Авторы Андрей Соколов