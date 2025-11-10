«Вообще нельзя сидеть»: Влад Кадони признался, что бросил работу из-за неизлечимой болезни

Экс-ведущий проекта «Дом-2» Влад Кадони признался, что был вынужден уйти с работы из-за тяжёлых проблем со здоровьем. Как рассказал 39-летний телеведущий и экстрасенс в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ, в последние месяцы ему стало трудно выполнять даже простые действия — ходить, сидеть и даже лежать.

Проблемы со здоровьем начались в 2020 году и с тех пор не отступают. Несмотря на две перенесённые операции, облегчение оказалось незначительным. Причиной стало заболевание – кокцигодиния, характеризующееся хронической болью в области копчика, которая плохо поддается терапии. Дополнительную сложность создаёт врождённая анатомическая особенность: его копчик имеет почти прямой угол, что при сидении приводит к давлению на окружающие ткани и развитию воспаления.

«В первый раз мне выжигали все нервы вокруг копчика, а во второй раз выжигали нижнюю часть 1/3 всего позвоночника. Причем кошмар начинается после операции. Когда ты живёшь, как лошадь. Тебе вообще нельзя сидеть ни секунды. И можно либо лежать, либо стоять», — рассказал Кадони.

