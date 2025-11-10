Монеточке* запретили выступать после перенесённого отёка Квинке

Монеточке* (Елизавета Гырдымовой) врачи запретили ближайшие выступления после тяжёлого отёка Квинке, который произошёл у неё во время концерта в Риге. По данным телеграм-канала Mash, артистке была оказана срочная медицинская помощь: ей ввели гормоны и провели иммунно-аллергическое обследование.

Врачи указали, что организму необходим отдых и наблюдение минимум в течение суток, поскольку существует риск рецидива — при повторной реакции она может развиться стремительно и привести к опасности для жизни. Медики отметили, что сочетание сценического напряжения, высокой температуры под софитами, духоты и нагрузки на связки создают условия, при которых обострение может случиться в любой момент и протекать значительно тяжелее.

Однако, как сообщается, команда артистки всё же готовится к запланированному выступлению в Таллине — чтобы избежать финансовых потерь. Медики предупреждают, что форсирование возвращения на сцену может быть крайне рискованным, и советуют поставить здоровье в приоритет, даже если это повлечёт отмену концертов.

Напомним, что после госпитализации Монеточка* вышла на связь со своими подписчиками. Она рассказала, что для стабилизации состояния ей сделали уколы. По словам артистки, приступы у неё бывали и раньше, но прямо на сцене такое случилось впервые.

*Включена в реестр иностранных агентов