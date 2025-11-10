Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 13:10

Монеточке* запретили выступать после перенесённого отёка Квинке

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Монеточке* (Елизавета Гырдымовой) врачи запретили ближайшие выступления после тяжёлого отёка Квинке, который произошёл у неё во время концерта в Риге. По данным телеграм-канала Mash, артистке была оказана срочная медицинская помощь: ей ввели гормоны и провели иммунно-аллергическое обследование.

Врачи указали, что организму необходим отдых и наблюдение минимум в течение суток, поскольку существует риск рецидива — при повторной реакции она может развиться стремительно и привести к опасности для жизни. Медики отметили, что сочетание сценического напряжения, высокой температуры под софитами, духоты и нагрузки на связки создают условия, при которых обострение может случиться в любой момент и протекать значительно тяжелее.

Однако, как сообщается, команда артистки всё же готовится к запланированному выступлению в Таллине — чтобы избежать финансовых потерь. Медики предупреждают, что форсирование возвращения на сцену может быть крайне рискованным, и советуют поставить здоровье в приоритет, даже если это повлечёт отмену концертов.

Суд заочно арестовал певицу Монеточку*
Суд заочно арестовал певицу Монеточку*

Напомним, что после госпитализации Монеточка* вышла на связь со своими подписчиками. Она рассказала, что для стабилизации состояния ей сделали уколы. По словам артистки, приступы у неё бывали и раньше, но прямо на сцене такое случилось впервые.

*Включена в реестр иностранных агентов

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубиз» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Монеточка
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar